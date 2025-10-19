Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsKarnataka Bengaluru man kills wife then covers up death accidental electrocution case
पत्नी का गला दबाकर मारा, बाथरूम में रखा शव; पति बोला- हीटर चलाते वक्त बिजली का झटका लगा

पत्नी का गला दबाकर मारा, बाथरूम में रखा शव; पति बोला- हीटर चलाते वक्त बिजली का झटका लगा

संक्षेप: पुलिस के अनुसार, रेशमा की पहली शादी सुरेंद्र से हुई थी जिनका एक साल बाद बीमारी से निधन हो गया था। उनकी 15 साल की बेटी है। करीब 9 महीने पहले रेशमा की प्रशांत से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली।

Sun, 19 Oct 2025 02:56 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 25 वर्षीय प्रशांत कम्मार ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने इसे पानी के हीटर से बिजली का झटका लगने का हादसा दिखाने की कोशिश की। हेब्बागोडी पुलिस ने प्रशांत को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और बल्लारी जिले के हुविना हडगली का रहने वाला है। यह मामला रेशमा की बहन रेणुका की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, रेशमा की पहली शादी सुरेंद्र से हुई थी जिनका एक साल बाद बीमारी से निधन हो गया था। उनकी 15 साल की बेटी है। करीब 9 महीने पहले रेशमा की प्रशांत से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि, शादी के बाद से ही प्रशांत को रेशमा के चरित्र पर शक था और वह अक्सर उस पर दूसरों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाकर झगड़ा करता था। 15 अक्टूबर को तीखी बहस के दौरान प्रशांत ने रेशमा पर हमला किया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा

हत्या को छिपाने के लिए प्रशांत ने रेशमा के शव को बाथरूम में रखा, पानी की बाल्टी में हीटर चालू किया ताकि यह हादसा लगे। उस शाम जब रेशमा की बेटी स्कूल से लौटी तो उसने बाथरूम का दरवाजा बंद पाया और अपनी मां को बेसुध पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने रेशमा को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। प्रशांत ने पहले दावा किया कि रेशमा की मौत बिजली के झटके से हुई, लेकिन उसके संदिग्ध व्यवहार से शक हुआ। बाद में पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

