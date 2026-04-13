जिम ट्रेनर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शादीशुदा महिला से था अफेयर; ब्लैकमेल करने का आरोप
घटना की जानकारी तब मिली जब उस महिला ने दीपक की बहन को मैसेज भेजकर बताया कि दीपक आत्महत्या करने जा रहा है। परिवार के सदस्य तुरंत उनके कमरे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था।
बेंगलुरु के नेलमंगल इलाके में एक दुखद घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। 27 वर्षीय दीपक जिम ट्रेनर और राज्य स्तरीय बॉडीबिल्डर थे। उन्होंने शनिवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक कई फिटनेस प्रतियोगिताओं में विजेता रहे थे और स्थानीय जिम में ट्रेनर के रूप में काम करते थे। परिवार का आरोप है कि एक शादीशुदा महिला उन्हें लगातार ब्लैकमेल और मानसिक उत्पीड़न कर रही थी, जिससे उनकी दोस्ती दो साल पहले जिम में हुई थी। महिला ने दीपक को पैसे और संपत्ति की मांग करते हुए परेशान किया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गए।
घटना की जानकारी तब मिली जब उस महिला ने दीपक की बहन को मैसेज भेजकर बताया कि दीपक आत्महत्या करने जा रहा है। परिवार के सदस्य तुरंत उनके कमरे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो दीपक को सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और मामले की जांच शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार, दीपक ने पहले भी इस महिला के उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। इसके बावजूद महिला ने उत्पीड़न जारी रखा, जिसके कारण दीपक इस कदम तक पहुंच गए।
ब्लैकमेल और मानसिक प्रताड़ना का आरोप
इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। दीपक के परिजनों ने महिला पर ब्लैकमेल और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। वे कहते हैं कि दीपक एक मेहनती और प्रतिभाशाली युवक थे, जिनका भविष्य उज्ज्वल था। जिम में ट्रेनिंग देते हुए उन्होंने कई युवाओं को फिटनेस की प्रेरणा दी थी।
परिवार का दावा है कि महिला की वजह से दीपक लगातार तनाव में रहते थे और कई बार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आत्महत्या जैसी घटनाएं युवाओं में बढ़ रही हैं, खासकर रिश्तों से जुड़ी मानसिक परेशानियों के कारण। इस घटना से समाज को सबक लेना चाहिए कि रिश्तों में सहमति, सम्मान और सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें