कावेरी के पानी को लेकर भिड़ गए 2 राज्य, आज कर्नाटक बंद का ऐलान; क्या रहेगा खुला, क्या-क्या बंद?

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। आज इसे लेकर कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है।

दक्षिण भारत के 2 राज्य कावेरी नदी के पानी को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक में विरोध की आग भड़क उठी है। इस फैसले के सामने आते ही राज्य के किसानों और अलग-अलग कन्नड़ संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है। बंद का असर कई सेवाओं पर पड़ सकता है।

जानकारी के मुताबिक कन्नड़ चलावली वटल पक्ष के संयोजक वाटल नागराज के नेतृत्व में कई कन्नड़ और किसान संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तक बंद रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की सीमा को भी बाधित करने की चेतावनी दी है। वटल नागराज के मुताबिक, बेलगावी से चामराजनगर और मंगलुरु से कोलार तक 2,000 से ज्यादा संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है।

किन सेवाओं पर असर? रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी और ऑटो रिक्शा, होटल और दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बंद का असर दिख सकता है। बेंगलुरु में प्रदर्शन और सड़क जाम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि, निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहने की संभावना है। वहीं आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और बैंक खुले रहेंगे।

स्कूलों पर क्या असर होगा? स्कूलों को बंद में शामिल नहीं किया गया है। कर्नाटक एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स (KAMS) ने बंद से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि, KAMS के महासचिव डी. शशिकुमार ने कहा है कि स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी विरोध के प्रतीक के तौर पर काली पट्टी या काला रिबन पहन सकते हैं।