चलती बस में अचानक लगी आग, पुर्जा-पुर्जा जलकर राख; 36 यात्रियों का क्या हाल

संक्षेप:

समय रहते यात्रियों ने इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल किया और जलती हुई बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और जलकर पूरी तरह खाक हो गई।

Jan 29, 2026 10:27 am IST
होसानगर से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस स्लीपर बस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में बस में सवार सभी 36 यात्री बाल-बाल बच गए, हालांकि ड्राइवर समेत 6 लोगों को चोटें आई हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा होसानगर तालुक के आरसालु-सुदुरु इलाके में मंगलवार देर रात हुआ। यह प्राइवेट स्लीपर बस होसानगर से वाया शिवमोगा होते हुए बेंगलुरु जा रही थी।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे की शुरुआत तब हुई जब ड्राइवर के केबिन में अचानक धुआं उठता देखा गया। धुआं देखते ही ड्राइवर कथित तौर पर घबरा गया और बस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित होकर बस सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया।

इमरजेंसी रास्ते से जान बचाई

जैसे ही बस में आग भड़की, यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि, समय रहते यात्रियों ने इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल किया और जलती हुई बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और जलकर पूरी तरह खाक हो गई।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालक मदद के लिए दौड़े और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और संभालने में मदद की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा- सभी यात्री सुरक्षित हैं। ड्राइवर सहित छह लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ को मामूली और कुछ को गंभीर चोटें लगी हैं। उन सभी का इलाज चल रहा है।

रिपनपेट पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है। इसके अलावा, आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

