Karmabhoomi Express Fire Live : चलती ट्रेन में लगी आग, चपेट में चार डिब्बे; सामान छोड़ यात्री भागे

Karmabhoomi Express Fire: हर तरफ धुआं
Karmabhoomi Express Fire: ट्रेन में आग लगी तो हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। यह नजारा काफी ज्यादा डरावना था।
कर्मभूमि एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में लगी आग।
Karmabhoomi Express Fire Live : कर्मभूमि एक्सप्रेस में शुक्रवार को आग लग गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह ट्रेन बिहार से अमृतसर जा रही थी। आग के चलते कर्मभूमि एक्सप्रेस के चपेट में आ गए और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि कुछ यात्री इस आग लगने की घटना में घायल भी हुए हैं।
Karmabhoomi Express Fire: हर तरफ धुआं
Karmabhoomi Express Fire: ट्रेन में आग लगी तो हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। यह नजारा काफी ज्यादा डरावना था।
Karmabhoomi Express Fire: कहां लगी आग
Karmabhoomi Express Fire: कर्मभूमि एक्सप्रेस बिहार से अमृतसर की तरफ लौट रही थी। बताया जाता है कि यह ट्रेन राजपुरा से करीब 15 किमी दूर बसंतपुरा स्टेशन के पास थी, तभी इसमें आग लग गई।
Karmabhoomi Express Fire Live : चलती ट्रेन में आग
Karmabhoomi Express Fire Live : बताया जाता है कि चलती ट्रेन में आग लग गई। हालांकि ट्रेन में आग कैसे लगी इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है।
Karmabhoomi Express Fire Live : यात्रियों में अफरा-तफरी
Karmabhoomi Express Fire Live : कर्मभूमि एक्सप्रेस में शुक्रवार को उस वक्त आग लगी, जब यह ट्रेन बिहार से अमृतसर जा रही थी।
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