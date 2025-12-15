Hindi NewsIndia NewsKapil Sibal Speech on Election Reforms
Kapil Sibal Speech on Election Reforms : Rajyasabha में चुनावों पर कपिल सिब्बल ने पढ़ाया इतिहास
संक्षेप:
संसद में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर बहस हो रही है । इस दौरान राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने भाषण दिया । उन्होने भारतीय इतिहास में चुनावी सुधारों को लेकर किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा ।
Dec 15, 2025 11:46 pm IST
