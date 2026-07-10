मैं आज भी दोस्त मानता हूं, लेकिन... योगराज सिंह के 'गोली कांड' पर पहली बार बोले कपिल देव

भारत के पूर्व कप्तान और विश्व कप विजेता कपिल देव ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के विवादित बयान पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। कपिल ने कहा कि वह योगराज को आज भी दोस्त मानते हैं, लेकिन...

भारत के क्रिकेट आइकॉन कपिल देव ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह द्वारा किए गए विवादित 'गोली कांड' वाले बयान पर पहली बार विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। कपिल ने साफ कहा कि वे योगराज को आज भी दोस्त मानते हैं, लेकिन जीवन में कड़वेपन को जगह देने के पक्ष में नहीं हैं। बता दें कि योगराज सिंह लंबे समय से अपने अटपटे और विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इनमें सबसे चर्चित रहा वह बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कपिल देव के हरियाणा, नॉर्थ जोन और भारतीय टीम के कप्तान बनने के बाद उन्हें बिना किसी वजह ड्रॉप कर दिया गया।

नाराजगी में योगराज ने कहा था कि उन्होंने पिस्तौल लेकर कपिल देव के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-9 वाले घर पहुंचकर उन्हें खूब गालियां दी थीं। इस बयान ने उस समय क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था और बाद में उनके बेटे युवराज सिंह को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी। अब स्पोर्ट्स तक पॉडकास्ट में कपिल देव ने इस पूरे प्रकरण पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कभी-कभी कुछ हो जाता है। वह एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। उन्होंने देश की सेवा की और खेल को बहुत पॉपुलर बनाया। लोग उन्हें उनके क्रिकेट खेलने के तरीके के लिए पसंद करते हैं।

आज भी दोस्त हैं वहीं, जब एंकर ने योगराज सिंह के हालिया बयान का हवाला दिया कि वे कपिल देव को गले लगाएंगे, लेकिन तभी जब वे 'दोस्त बनकर' आएंगे, तो कपिल देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अभी भी दोस्त हूं। मेरी तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जिंदगी में कड़वे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। मुझे खुश लोगों से मिलना पसंद है। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है।

कपिल देव ने आगे कहा कि अगर आप कड़वे इंसान हैं तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। उनके बेटे ने बहुत अच्छा किया है, उसे एक खुश इंसान होना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। कभी आपको मिलता है, कभी आपके परिवार को। आखिर में आपको खुश रहना चाहिए, कड़वा नहीं। कड़वे इंसान के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। चीजों पर आपका रिएक्शन तय करता है कि आप कौन हैं।

बचपन की दोस्ती और पुरानी यादें कपिल देव ने योगराज सिंह के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बचपन का दोस्त है। हम साथ बड़े हुए, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। हम अपने-अपने रास्ते चले गए। आप शादी करते हैं और फिर अगर तलाक हो जाता है तो भी अच्छे समय को नहीं भूलना चाहिए। कभी-कभी आप इतने कड़वे हो जाते हैं कि अच्छे पलों को भूल जाते हैं। मुझे अच्छे समय याद हैं। अगर योगराज आकर मुझे गले लगाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।