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मैं आज भी दोस्त मानता हूं, लेकिन... योगराज सिंह के 'गोली कांड' पर पहली बार बोले कपिल देव

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के पूर्व कप्तान और विश्व कप विजेता कपिल देव ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के विवादित बयान पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। कपिल ने कहा कि वह योगराज को आज भी दोस्त मानते हैं, लेकिन...

मैं आज भी दोस्त मानता हूं, लेकिन... योगराज सिंह के 'गोली कांड' पर पहली बार बोले कपिल देव

भारत के क्रिकेट आइकॉन कपिल देव ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह द्वारा किए गए विवादित 'गोली कांड' वाले बयान पर पहली बार विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। कपिल ने साफ कहा कि वे योगराज को आज भी दोस्त मानते हैं, लेकिन जीवन में कड़वेपन को जगह देने के पक्ष में नहीं हैं। बता दें कि योगराज सिंह लंबे समय से अपने अटपटे और विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इनमें सबसे चर्चित रहा वह बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कपिल देव के हरियाणा, नॉर्थ जोन और भारतीय टीम के कप्तान बनने के बाद उन्हें बिना किसी वजह ड्रॉप कर दिया गया।

नाराजगी में योगराज ने कहा था कि उन्होंने पिस्तौल लेकर कपिल देव के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-9 वाले घर पहुंचकर उन्हें खूब गालियां दी थीं। इस बयान ने उस समय क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था और बाद में उनके बेटे युवराज सिंह को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी। अब स्पोर्ट्स तक पॉडकास्ट में कपिल देव ने इस पूरे प्रकरण पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कभी-कभी कुछ हो जाता है। वह एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। उन्होंने देश की सेवा की और खेल को बहुत पॉपुलर बनाया। लोग उन्हें उनके क्रिकेट खेलने के तरीके के लिए पसंद करते हैं।

आज भी दोस्त हैं

वहीं, जब एंकर ने योगराज सिंह के हालिया बयान का हवाला दिया कि वे कपिल देव को गले लगाएंगे, लेकिन तभी जब वे 'दोस्त बनकर' आएंगे, तो कपिल देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अभी भी दोस्त हूं। मेरी तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जिंदगी में कड़वे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। मुझे खुश लोगों से मिलना पसंद है। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है।

कपिल देव ने आगे कहा कि अगर आप कड़वे इंसान हैं तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। उनके बेटे ने बहुत अच्छा किया है, उसे एक खुश इंसान होना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। कभी आपको मिलता है, कभी आपके परिवार को। आखिर में आपको खुश रहना चाहिए, कड़वा नहीं। कड़वे इंसान के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। चीजों पर आपका रिएक्शन तय करता है कि आप कौन हैं।

बचपन की दोस्ती और पुरानी यादें

कपिल देव ने योगराज सिंह के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बचपन का दोस्त है। हम साथ बड़े हुए, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। हम अपने-अपने रास्ते चले गए। आप शादी करते हैं और फिर अगर तलाक हो जाता है तो भी अच्छे समय को नहीं भूलना चाहिए। कभी-कभी आप इतने कड़वे हो जाते हैं कि अच्छे पलों को भूल जाते हैं। मुझे अच्छे समय याद हैं। अगर योगराज आकर मुझे गले लगाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

दोनों क्रिकेटरों का बैकग्राउंड

यहां आपको बता दें कि कपिल देव और योगराज सिंह एक ही दौर के खिलाड़ी थे। दोनों को देशप्रेम आजाद ने कोचिंग दी थी। कपिल देव विश्व क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडरों में शुमार हुए, 1983 विश्व कप जिताया और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। वहीं योगराज सिंह ने छह वनडे और एक टेस्ट मैच खेला, लेकिन उनका अंतरराष्ट्रीय करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। योगराज के बेटे युवराज सिंह ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और भारत के लिए यादगार और शानदार प्रदर्शन किया। वे 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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Kapil Dev
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