इस्तीफा स्वीकार नहीं पर कांग्रेस में शामिल हुए गोपीनाथन, IAS अधिकारियों के लिए क्या हैं राजनीति के नियम

साल 2012 बैच के AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के गोपीनाथन ने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। वह मिजोरम के आइजोल में कलेक्टर रहे और दादर और नगर हवेली और दमन और दियु में अहम विभागों में सचिव पद पर रहे।

Kannan Gopinathan: AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खास बात है कि वह साल 2019 में ही पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी नौकरी को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। अब सवाल है कि इसे लेकर नियम क्या कहते हैं। गोपीनाथन ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, DoPT यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की रिकॉर्ड शीट में अब भी वह सेवा में हैं। 21 नवंबर 2023 को आखिरी बार अपडेट हुए रिकॉर्ड के अनुसार, वह दादर और नगर हवेली में पावर डेवलपमेंट सेक्रेटरी के तौर पर पदस्थ हैं। हालांकि, इसे लेकर विभाग की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या हैं नियम रिपोर्ट के अनुसार, नियम कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल में शामिल या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स 1964 के नियम 5 के हवाले से बताया गया है, 'कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी दल संगठन से जुड़ा नहीं होगा। और वह राजनीति में भाग भी नहीं लेगा और वह राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में चंदा या किसी तरह से सहायता नहीं करेगा।'

अखबार से बातचीत में गोपीनाथन ने कहा था, 'मुझे इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बारे में पुष्टि नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन 6 साल से इस्तीफा लंबित रखना उत्पीड़न है और मेरी विश्वसनीयता खराब करने का प्रयास है। इसने मुझे औपचारिक रूप से आगे बढ़ने से रोक रखा है।' उन्होंने कहा, 'वो और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।'

कांग्रेस में शामिल होने के बाद गोपीनाथ ने कहा, 'मैंने 2019 में नौकरी से इस्तीफा दिया और तब ये पता था कि सरकार देश को जिस दिशा में लेकर जा रही है, वह रास्ता गलत है। मुझे यह भी पता था कि इस 'गलत' के खिलाफ लड़ना है। इस फैसले के बाद मैं देश के 80-90 जिलों में गया, लोगों से बातचीत की और तमाम नेताओं से मुलाकात की। मुझे समझ आया कि कांग्रेस ही इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है।