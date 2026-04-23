सोने की तस्करी केस में अभिनेत्री रान्या राव को जमानत, HC ने खारिज कर दी थी अर्जी फिर कैसे हुई रिहाई
चूंकि उन पर COFEPOSA (एक निवारक हिरासत कानून) के तहत मामला दर्ज किया गया था, इसलिए उन्हें तस्करी को रोकने के उद्देश्य से हिरासत में रखा गया था। एक साल की ये हिरासत अवधि 22 अप्रैल को खत्म हो गई, जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई।
सोने की तस्करी के मामले में करीब एक साल से जेल में बंद कन्नड़ अभिनेत्री और वरिष्ठ IPS अफसर की बेटी रान्या राव को रिहा कर दिया गया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने अभिनेत्री को जमानत दे दी है। कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव, और अन्य लोग जिन्हें मार्च 2025 में दुबई से सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें निवारक हिरासत से अब रिहा कर दिया गया है। 'विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974' (COFEPOSA) के तहत एक साल की हिरासत पूरी करने के बाद, राव को विशेष आर्थिक अपराध न्यायाधीश विश्वनाथ गौडर ने ज़मानत दे दी।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों ने डीजीपी रैंक (निलंबित) पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को पिछले साल 2 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका था, क्योंकि उसने जनवरी 2025 से दुबई की कथित तौर पर 27 यात्राएं की थीं।
14 किलो साने की छड़ें जब्त हुई थीं
अधिकारियों ने उससे सीधे तौर पर 14.213 किलोग्राम तस्करी की गई सोने की छड़ें जब्त कीं थी और बाद में उसके आवास से दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण बरामद किए थे। उस पर 102 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी का आरोप है। उसे VVIPs के लिए आरक्षित रूट का उपयोग करते हुए बेल्ट और जैकेट में सोना तस्करी करते हुए पकड़ा गया था।
तीनों एक बड़े गिरोह का हिस्सा
अमेरिकी नागरिक तरुण कोंडुर राजू उर्फ विराट कोंडुरु और सुनार साहिल सरकारिया को भी इस तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर ये तीनों एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे, जिसने 2024 और 2025 के बीच भारत में 100 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी की थी। राव और कोंडुरु राजू को मई 2025 में 'डिफ़ॉल्ट ज़मानत' (default bail) दे दी गई थी, क्योंकि DRI 60 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहा था।
एक साल बाद कैसे हुई रिहाई?
हालाँकि, चूंकि उन पर COFEPOSA (एक निवारक हिरासत कानून) के तहत मामला दर्ज किया गया था, इसलिए उन्हें तस्करी को रोकने के उद्देश्य से हिरासत में रखा गया था। एक साल की ये हिरासत अवधि 22 अप्रैल को खत्म हो गई, जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई। दिसंबर 2025 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राव की माँ, HP रोहिणी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें COFEPOSA के तहत हिरासत को चुनौती दी गई थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।