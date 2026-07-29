उसकी उम्र तक तो मैं...कंगना ने फिर साधा CJP पर निशाना, प्रवक्ता सौरव दास को बताया बेरोजगार
फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रानाउत ने एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला बोला है।इस बार कंगना ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास को निशाने पर लिया है। कंगना ने सौरव दास को बेकार और बेजोरगार बताते हुए कहाकि उसकी उम्र में मैं दो नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी थीं।
फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रानाउत ने एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला बोला है।इस बार कंगना ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास को निशाने पर लिया है। कंगना ने सौरव दास को बेकार और बेजोरगार बताते हुए कहाकि उसकी उम्र में मैं दो नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी थीं। गौरतलब है कि इससे पहले कंगना ने सीजेपी प्रोटेस्टर्स की आलोचना की थी। इस पर सौरव दास ने कहा था कि उनकी उम्र के लोग कंगना को गंभीरता से नहीं लेते। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच मोर्चा खुला हुआ है।
अब कंगना क्या बोलीं
कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सौरव का एक वीडियो रीपोस्ट किया है। इस वीडियो में सौरव कंगना के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ कंगना ने एक नोट लिखा है। इसमें कंगना ने लिखा है कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में गूगल किया। वह 28 साल का है। ऐसे में वह एक स्टूडेंट होने का दावा कैसे कर सकता है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। इसके आगे कंगना ने लिखा कि हां, मैं पिछले दो साल से राजनीति में हूं। लेकिन पब्लिक लाइफ में मैं 20 साल से हूं और सौरव की उम्र में तो मैं दो नेशनल अवॉर्ड्स जीत चुकी थी।
वह कभी नहीं समझ सकता
कंगना ने आगे लिखा कि हां, एक नई सांसद के तौर पर मैं सभी कामों से अभिभूत थी। वजह, मैं एक फिल्ममेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एंटरप्रेन्योर हूं। इसके बाद उन्होंने फिर सौरव पर निशाना साधते हुए कहा, लेकिन उसके जैसा कोई शख्स जो पूरी तरह से बेकार और बेरोजगार है, इस बातों को समझ नहीं सकता। भाजपा सांसद ने कहाकि डियर सौरव, आपके इश्यूज पर्सनल हैं। तुम एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि यूजलेस हो। कुछ सीखना शुरू करो। सीखने के लिए यह सही जगह है।
सौरव ने क्या कहा था
इससे पहले सौरव ने कहा था कि कंगना की अपनी पार्टी के सदस्य भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वह लोग भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, तो हम क्यों लें? मुझे नहीं लगता कि जेन जी, जेन अल्फा या कोई भी युवा पीढ़ी उन्हें गंभीरता से लेती है या जो वह कहती हैं उसे सुनती है। उन्होंने कहाकि वह अब एक राजनेता हैं। जब वह हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र गई थीं, तो वहां के वीडियो में उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि यह नौकरी बहुत कम मेहनत मांगती होगी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सांसद बनना काफी मेहनत वाला काम है। यह उनकी अपनी गंभीरता के बारे में काफी कुछ बताता है। जेन जी ने इस देश के लिए उनसे ज्यादा किया है।
कंगना ने जेन जी को बताया था गटर पीढ़ी
सौरव ने यह बातें कंगना के उस बयान पर कही थीं, जिसमें उन्होंने जेन जी प्रोटेस्टटर्स का विरोध जताया था। कंगना ने जेन जी को ‘गटर पीढ़ी’ बताते हुए कहा है कि विरोध-प्रदर्शन से जुड़े वीडियो देखकर उबकाई आती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए पोस्ट में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़े वीडियो को गंदगी, कचरे और भद्देपन का प्रदर्शन बताया। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी एक जगह पर इतना भद्दापन नहीं देखा। जेन-जेड के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े ये वीडियो देखकर उबकाई आती है। वे जिस तरह बात कर रहे हैं और जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने पहले कभी एक ही जगह पर इतनी गंदगी, इतनी अभद्रता नहीं देखी। इन्हें कौन पैदा कर रहा है और शह दे रहा है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।