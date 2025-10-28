Hindustan Hindi News
Kangana Ranaut: मैं कंगना रनौत को कभी माफ नहीं करूंगी, ट्वीट कांड में केस जारी रखने पर अड़ीं महिंदर कौर

Tue, 28 Oct 2025 05:56 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Kangana Ranaut: मानहानि का मुकदमा झेल रहीं अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने के आसार नहीं हैं। खबर है कि 82 वर्षीय महिंदर कौर ने उनके खिलाफ केस जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि रनौत उनसे मिलने कभी नहीं पहुंचीं और वह उन्हें माफ नहीं करेंगी। मानहानि का यह मामला अभिनेत्री की तरफ से कौर के एक ट्वीट को अपनी टिप्पणी के साथ रीट्वीट करने पर आधारित है।

रनौत ने साल 2020-21 के दौरान किए अपने पोस्ट को लेकर बठिंडा कोर्ट में सोमवार को माफी मांग ली है। इसके बाद उन्हें 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड के बाद जमानत मिल गई है।

ट्रिब्यून इंडिया से बातचीत में कौर ने कहा, 'वह (कंगना) कभी मुझसे नहीं मिलीं। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। वह बहुत बड़ी अभिनेत्री और राजनेता हैं। जबकि मैं एक छोटी किसान हूं। इसके बाद भी उन्होंने इस उम्र में मुझे कोर्ट आने पर मजबूर किया। उन्हें एहसास होना चाहिए कि उनके एक दौरे से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ता है और जनता को कितनी तकलीफ होती है। उनका कहना है कि टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया। यह बात सही नहीं है।'

कोर्ट में क्या हुआ

रनौत सोमवार को मानहानि के एक मामले में बठिंडा की एक अदालत में पेश हुईं और कहा कि उनके 2021 के ट्वीट को लेकर गलतफहमी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर माता सम्माननीय है।

अदालत ने पिछले साल सितंबर में हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। रनौत की पेशी से पहले बठिंडा अदालत परिसर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

अभिनेत्री ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा, 'महिंदर (कौर) जी के परिवार के साथ जो भी गलतफहमी हुई, मैंने 'माता जी' को उनके पति को संदेश दिया कि किस तरह वह गलतफहमी का शिकार हुई हैं।' महिंदर कौर अदालत में मौजूद नहीं थीं, लेकिन उनके पति उपस्थित थे।

रनौत ने कहा, 'मैंने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी... हर ‘माता’, चाहे वह पंजाब से हो या हिमाचल से, मेरे लिए सम्माननीय है।' रनौत से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे जानबूझकर या अनजाने में गलती हुई,तो इसके जवाब में सांसद ने कहा कि यदि मामले को ठीक से देखा जाए तो उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं है।

रनौत ने कहा, 'एक रीट्वीट था जिसे मीम के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैंने महिंदर जी के पति से भी इस बारे में चर्चा की है।' उन्होंने कहा कि उस मीम में कई महिलाएं थीं और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। रनौत ने हालांकि कहा कि उन्हें इस पोस्ट से उत्पन्न गलतफहमी पर खेद है।

