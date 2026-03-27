राहुल गांधी को ट्यूशन दिया जाए, अर्थव्यवस्था के बारे में गलत बोलते हैं: कंगना रनौत
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया, 'कांग्रेस के शासन काल में उद्योगपतियों को ऋण देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री बैंकों को फोन किया करते थे।'
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता पर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में गलत दावे करने का आरोप लगाया और तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ट्यूशन दिया जाना चाहिए। रनौत ने दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया, 'कांग्रेस के शासन काल में उद्योगपतियों को ऋण देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री बैंकों को फोन किया करते थे।'
कंगना रनौत ने कहा, 'एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ऋण फोन पर दिलाया करते थे। बैंक इतने खस्तहाल हो गए थे कि उनकी रिकवरी दर 5 प्रतिशत से लेकर मात्र 20 प्रतिशत तक थी।' उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के समय वित्त मंत्री कहते थे कि यह अनपढ़, गंवार लोगों का देश है। ये क्या डिजिटल भुगतान करेंगे? कांग्रेस के लोगों ने भारतीयों का आत्मविश्वास तार-तार कर दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उसे जगाने का काम किया। पीएम मोदी ने बैंकों का सशक्तीकरण किया है।'
राहुल गांधी को लेकर क्या बोलीं कंगना रनौत
बीजेपी लीडर रनौत ने कहा कांग्रेस के शासन काल के दौरान बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (NPA) 11.5 प्रतशित थीं, जो मार्च 2025 में घटकर 2.25 प्रतिशत रह गईं। उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 'लेकिन राहुल जी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तो डूब रही है। कहीं-कहीं जाकर वह देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं कि उन्हें एक ट्यूशन दिया जाना चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हर जगह जाकर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं।'
भाजपा के जगदंबिका पाल ने भी रनौत की बातों का समर्थन करते हुए कहा, 'जैसा कि कंगना ने कहा कि एक फोन बैंकिंग चल रहा था। फोन किया जाता था और उसी पर लोन मिल जाता था।' इससे पहले, कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर कहा था, 'हम महिलाओं को उन्हें देखकर बहुत असहज महसूस होता है। वह एकदम टपोरी की तरह आते हैं और किसी से भी तू-तड़ाक करने लगते हैं। वह 'ए, तू...' कर के बात करते हैं। अगर कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो वो हूटिंग कर के लोगों को बुलाते हैं। उनका व्यवहार बहुत असहज है। राहुल गांधी को अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। प्रियंका गांधी का व्यवहार कितना अच्छा है। उनमें शिष्टाचार है, लेकिन राहुल गांधी को देखकर शर्मिंदगी होती है।'