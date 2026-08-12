Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गटर से निकलते हैं कॉकरोच, कंगना रनौत ने अब क्या कह दिया? राहुल गांधी पर भी भड़कीं

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कंगना रनौत ने कहा कि मैं खुद को कॉकरोच नहीं मानती। अगर कोई कहे कि मैं गटर में रहती हूं तो मैं मना कर दूंगी, लेकिन अगर कोई कॉकरोच होने का दावा करता है, तो जाहिर है कि वे गटर में ही रहेंगे और कहां?

Kangana Ranaut Says Cockroaches Come out from Gutters lashes out at Rahul Gandhi
भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से सफाई पेश की है।

जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान जेन-जी के लिए गटर शब्द का इस्तेमाल करने वाली भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने विवाद के बीच एक बार फिर से सफाई पेश की है। कंगना ने कहा है कि कॉकरोच गटर से निकलते हैं। कंगना ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं द्वारा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर गटर जेनरेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे भारी बवाल हुआ। हालांकि, बाद में वह अपने बयान से पलट गई थीं। इसके अलावा, कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है।

कंगना रनौत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं और हम कहते हैं कि कॉकरोच गटर से निकलते हैं, इसमें गलत क्या है? मेरा मतलब बस इतना है। अगर लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं और हम कहते हैं कि गटर उनका घर है, तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं खुद को कॉकरोच नहीं मानती। अगर कोई कहे कि मैं गटर में रहती हूं, तो मैं मना कर दूंगी, लेकिन अगर कोई कॉकरोच होने का दावा करता है, तो जाहिर है कि वे गटर में ही रहेंगे और कहां? लेकिन यह कहना कि मैं सभी युवाओं की बात कर रही थी, सच नहीं है।''

ये भी पढ़ें:गटर जनरेशन कहकर बुरी फंसी कंगना रनौत! कोर्ट में केस; SC तक जाने का प्लान

रनौत ने आगे कहा, ''अगर कुछ युवा ड्रग्स लेते हैं या अगर हम ड्रग्स, बेटिंग, गैंबलिंग, या डार्क वेब से जुड़े एडिक्शन के मौजूदा ट्रेंड पर बात करें, तो युवाओं के एक खास हिस्से को एड्रेस करने का मतलब यह नहीं है कि मैं सभी के बारे में एक जैसा बयान दे रही थी।'' उन्होंने कहा कि क्या मैंने कहा कि सभी युवा गटर में रहने वाले हैं? मैंने खास तौर पर कुछ लोगों या कुछ महिलाओं की बात की थी। तो हमें इसे और कैसे एड्रेस करना चाहिए? वह आगे कहती हैं, "क्या आप उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी पार्लियामेंट आंगन में आकर आपको जवाब देंगे। वन-ऑन-वन? तो आप इतने कम IQ वाले लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं?''

ये भी पढ़ें:'खाते इस देश का हैं लेकिन..', नसीरुद्दीन शाह पर भड़कीं कंगना रनौत

राहुल गांधी पर भी भड़कीं कंगना रनौत

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी कंगना रनौत ने निशाना साधा है। कंगना रनौत ने कहा, "मुझे लगता है कि वह देश का मजाक उड़ा रहे हैं। वह लगातार देश का मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए सब कुछ मजाक है। यह पहली बार है जब मैं संसद का ऐसा मजाक बनते देख रही हूं। वह कहते हैं, 'हम अमित शाह जी से जवाब चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा-वैसा किया या नहीं और साथ ही यह भी कहते हैं, हम यहां उनकी बात सुनने के लिए नहीं हैं। उनमें कोई शर्म या तमीज नहीं बची है। पूरी दुनिया देख रही है और सोच रही है कि यह कैसा इंसान है। जिस तरह से वह अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और पार्लियामेंट और आगे चलकर पूरे देश और उसके नागरिकों की बेइज्जती कर रहे हैं, उससे मुझे विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका को देखने वाले के तौर पर यकीन हो गया है कि यह उनका आखिरी टर्म होगा।"

ये भी पढ़ें:'जेन जी हमारी ताकत', 'गटर जनरेशन' वाले बयान के बाद कंगना रनौत का यूटर्न
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Kangana Ranaut Rahul Gandhi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।