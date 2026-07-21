हम डरे थे, लगा भीड़ हमला कर देगी; कंगना रनौत ने बताया संसद में कैसा था माहौल

सोमवार को CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले संसद तक बड़ा मार्च निकाला गया। खबरें हैं कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। अब सांसद कंगना रनौत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि सोमवार को हुए प्रदर्शन के बाद संसद के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उन्होंने कहा है कि अंदर मौजूद सदस्य काफी घबरा गए थे और भीड़ के हमले का डर सता रहा था। एक दिन पहले ही CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन किया था और संसद के गेट तक पहुंचने की योजना बनाई थी। इसके बाद मुख्य द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

भारतीय जनता पार्टी नेता रनौत ने कहा, 'सब लोग कितना घबरा गए थे। गेट्स भी बंद कर दिए गए थे। सभी सांसद भी अंदर कैद हो गए थे। हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा कि भीड़ किस तरह से हमला करती हुई अंदर...। एक वक्त तो यह था कि हम सब कहेंगे कि सब डर गए थे कि अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूं कि बीच में शील्ड बनकर खुद पर पथराव झेलकर चोटें खाईं।'

दोनों ने लगाए आरोप भारी सुरक्षा इंतजामों, बहुस्तरीय अवरोधकों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के बावजूद सोमवार को सीजेपी के मार्च के लिए जंतर-मंतर पर हजारों लोग जमा हुए। प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर मार्च करने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े तथा बल प्रयोग किया। हिंसा के लिए दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को दोषी ठहराया।

दिल्ली पुलिस पर आरोप सीजेपी ने ने सोमवार को आरोप लगाया कि उसके 'संसद चलो' मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। साथ ही कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। जंतर-मंतर पर मंच हटाए जाने के बाद कॉजपा ने केरल हाउस के पास धरना जारी रखा।

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया, 'पुलिस ने बेहद क्रूरता दिखाई। यहां प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों के सिर फट गए। यहां तक कि 15-वर्षीय एक लड़की को भी एक पुरुष पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पीटा। एक पुरुष पुलिसकर्मी ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के बाल पकड़ने की भी कोशिश की। उन्हें लाठी से मारने और वाहन से घसीटकर बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया।'