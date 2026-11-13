कंगना रनौत ने सोनिया गांधी के बारे में ऐसा क्या कह दिया, FIR दर्ज करने की मांग

अतुल शर्मा का कहना है कि ये टिप्पणियां सामान्य राजनीतिक आलोचना और ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के दायरे से बाहर हैं। इस तरह के बिना पुष्टि वाले दावे समाज में टकराव बढ़ा सकते हैं, सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी व राजीव गांधी की मौत से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। शिमला के रहने वाले कैप्टन अतुल शर्मा ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी को आपराधिक शिकायत भेजी है। यह शिकायत गुरुवार को ईमेल के जरिए भेजी गई। इसकी कॉपी CID और साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से पोस्ट के कंटेन्ट और उसके डिजिटल स्रोत की विस्तृत जांच करने की मांग की है।

शिकायत में कंगना रनौत के एक्स अकाउंट से 10 नवंबर को किए गए कुछ पोस्ट का जिक्र है। इन पोस्ट के साथ गांधी परिवार का एक पुराना वीडियो भी साझा किया गया था। आरोप है कि इन पोस्ट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को सोनिया गांधी के बाद में राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने से जोड़ने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता ने खास तौर पर सोनिया गांधी के लिए कथित तौर पर 'मिस्ट्रीअस फॉरेन नेशनल' यानी रहस्यमयी विदेशी नागरिक जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। शिकायत में पोस्ट के एक कथित अंश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया कि सास और पति की एक के बाद एक हत्या हुई और इसके बाद सोनिया गांधी सरकार की प्रमुख बन गईं। इसके अलावा संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से निकाले जाने से जुड़ी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है।

बिना पुष्टि के दावे करने का आरोप अतुल शर्मा का कहना है कि ये टिप्पणियां सामान्य राजनीतिक आलोचना और ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के दायरे से बाहर हैं। उनका आरोप है कि इस तरह के बिना पुष्टि वाले दावे समाज में टकराव बढ़ा सकते हैं, सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बीएनएस, 2023 की तीन धाराओं के तहत जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(A) अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इसके तहत हर तरह के बयान को कानूनी छूट नहीं मिलती।