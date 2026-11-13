कंगना रनौत ने सोनिया गांधी के बारे में ऐसा क्या कह दिया, FIR दर्ज करने की मांग
अतुल शर्मा का कहना है कि ये टिप्पणियां सामान्य राजनीतिक आलोचना और ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के दायरे से बाहर हैं। इस तरह के बिना पुष्टि वाले दावे समाज में टकराव बढ़ा सकते हैं, सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी व राजीव गांधी की मौत से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। शिमला के रहने वाले कैप्टन अतुल शर्मा ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी को आपराधिक शिकायत भेजी है। यह शिकायत गुरुवार को ईमेल के जरिए भेजी गई। इसकी कॉपी CID और साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से पोस्ट के कंटेन्ट और उसके डिजिटल स्रोत की विस्तृत जांच करने की मांग की है।
शिकायत में कंगना रनौत के एक्स अकाउंट से 10 नवंबर को किए गए कुछ पोस्ट का जिक्र है। इन पोस्ट के साथ गांधी परिवार का एक पुराना वीडियो भी साझा किया गया था। आरोप है कि इन पोस्ट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को सोनिया गांधी के बाद में राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने से जोड़ने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता ने खास तौर पर सोनिया गांधी के लिए कथित तौर पर 'मिस्ट्रीअस फॉरेन नेशनल' यानी रहस्यमयी विदेशी नागरिक जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। शिकायत में पोस्ट के एक कथित अंश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया कि सास और पति की एक के बाद एक हत्या हुई और इसके बाद सोनिया गांधी सरकार की प्रमुख बन गईं। इसके अलावा संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से निकाले जाने से जुड़ी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है।
बिना पुष्टि के दावे करने का आरोप
अतुल शर्मा का कहना है कि ये टिप्पणियां सामान्य राजनीतिक आलोचना और ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के दायरे से बाहर हैं। उनका आरोप है कि इस तरह के बिना पुष्टि वाले दावे समाज में टकराव बढ़ा सकते हैं, सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बीएनएस, 2023 की तीन धाराओं के तहत जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(A) अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इसके तहत हर तरह के बयान को कानूनी छूट नहीं मिलती।
शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी और अमीश देवगन मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही साइबर क्राइम विंग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने को कहा है। इनमें पोस्ट का मेटाडेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड, मूल वीडियो फुटेज और अन्य डिजिटल सामग्री शामिल हैं। अतुल शर्मा ने निष्पक्ष और तय समयसीमा में जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि जांच में संबंधित व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत या सार्वजनिक पहचान का असर नहीं होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें