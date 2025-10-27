कंगना रनौत खुद पहुंचीं अदालत, मानहानि केस पर बोलीं- माता जी को गलतफहमी, हर मां का सम्मान

संक्षेप: कंगना ने बठिंडा कोर्ट में अर्जी लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अपील की थी, लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में आज कंगना को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को पंजाब के बठिंडा की अदालत में पहुंचीं। मानहानि मामले में पेश हुईं कंगना रनौत ने इस दौरान सफाई दी कि माता जी को गलतफहमी हुई थी, मैंने उनके लिए कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा था। मेरे लिए तो हर मां सम्मानजनक है। कंगना ने बठिंडा कोर्ट में अर्जी लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश होने की अपील की थी, लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में आज कंगना को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है।

उन्होंने कहा कि मैंने माता बुजुर्ग महिला किसान को संदेश दिया है कि वे गलतफहमी का शिकार हुई हैं। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूं, जैसा दिखाया है। मां चाहे हिमाचल की हो या पंजाब की हो, मेरे लिए सम्मानजनक है। सभी मुझे प्यार करते हैं। अगर केस को देखें तो इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था। ये एक मीम था, जिसे री-ट्वीट किया गया था। मैंने मां महिंदर जी के पति से भी इस बारे में बात की थी। मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं था। देश में कई आंदोलन चल रहे थे। मैंने उस बारे में एक जनरल ट्वीट किया था। जो मिस अंडरस्टेंडिंग हुई है, उसके लिए खेद है। वहीं मानहानि का केस करने वाली महिला किसान महिंदर कौर खुद आज कोर्ट नहीं पहुंची थी।

उनके पति पहुंचे थे जिनसे कंगना ने बात भी की। इस दौरान पुलिस बहुत सतर्क रही। किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट परिसर में नाकेबंदी कर दी गई। पंजाब के लोगों में कंगना के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस को डर था कि किसान संगठन कोर्ट में विरोध-प्रदर्शन करने पहुंच सकते हैं, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिये थे। कंगना को सुरक्षा घेरे में कोर्ट तक लाया गया।

काफिला भटका, जींद पहुंच गई कंगना कंगना रनौत दिल्ली से फतेहाबाद होते हुए बठिंडा जाने के लिए निकली थी। उनका सीधा रास्ता रोहतक होकर महम के रास्ते बनता था, लेकिन उनका काफिला दिल्ली कटरा हाईवे पर चढ़ गया। उसके बाद वह सोनीपत से जींद पहुंच गई। यहां आने के बाद वह करीब आधा घण्टा विश्राम गृह में रुकी। बाद में कंगना रनौत को जींद से बरवाला के रास्ते फतेहाबाद की ओर रवाना किया गया।

बुजुर्ग महिला को 100 रुपए में प्रदर्शन करने वाली बताया था 2021 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने एक ट्वीट को रिशेयर करते हुए आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह महिला बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर थी। कंगना ने ट्वीट रिशेयर करते हुए लिखा था, हाहाहा, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन ने भारत की पावरफुल महिला के तौर पर फीचर किया था। यह 100 रुपए में उपलब्ध है। महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा था कि कंगना ने अपनी पोस्ट में उन्हें गलत तरीके से शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो बताया है। कंगना रनौत इस केस को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई थीं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को यह कहते हुए वापस लेने की अनुमति दी थी कि उन्होंने साधारण रीट्वीट में भी मसाला जोड़ा था।

इसी केस में CISF की कॉन्स्टेबल ने जड़ा था थप्पड़

कंगना को 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कॉन्स्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मारने का कारण भी बताया था। उसने बताया था कि कंगना ने महिला किसानों को 100-100 रुपए लेकर धरने पर बैठने वाली कहा था। धरने में उसकी मां भी मौजूद थी।