'जिन लोगों ने मेरा घर गिराया...', BMC में भाजपा की जीत के बाद ठाकरे पर क्या बोलीं कंगना रनौत
बीजेपी ने बीएमसी चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिससे मुंबई में ठाकरे परिवार की लंबे समय से चली आ रही सत्ता का अंत हो गया। इस पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि जनता ने उन ताकतों को सही जगह दिखा दी है, जिन्होंने उन्हें गाली दी, उनके घर को तोड़ा और महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी। कंगना ने ठाकरे परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें महिलाओं से नफरत करने वाले, धमकाने वाले और भाई-भतीजावाद माफिया बताया। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'मैं खुश हूं कि ऐसे लोग महाराष्ट्र से बाहर हो गए हैं। जनता जनार्दन ऐसे महिलाओं से नफरत करने वालों, गुंडों और नेपोटिज्म माफिया को उनकी सही जगह दिखा रही है।'
कंगना रनौत का यह बयान उनकी पुरानी शिकायतों से जुड़ा है, जब 2020 में अविभाजित शिवसेना की सत्ता में बीएमसी ने उनके बांद्रा वेस्ट स्थित बंगले के हिस्से को तोड़ा था। रनौत ने 2020 की घटना को बदले की कार्रवाई बताया था, जो उनकी मुंबई पुलिस पर टिप्पणियों के बाद हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उस कार्रवाई को दुर्भावना से प्रेरित बताया था और उनके अधिकारों की अनदेखी मानी थी। अब बीएमसी चुनावों में ठाकरे गुट की हार को कंगना व्यक्तिगत न्याय के रूप में देख रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके घर को तोड़ने वाले थे, उन्हें अब सत्ता से बाहर होना पड़ा।
महायुति गठबंधन का शानदार प्रदर्शन
एट्रेस और सांसद ने इस जीत पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। महायुति गठबंधन (बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना) ने 227 में से 118 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जिसमें बीजेपी अकेले 89 सीटों पर विजयी रही। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास और सुशासन के एजेंडे की जीत मानी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी ने 11,79,273 वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का 21.58 प्रतिशत है। महायुति ने पूरे महाराष्ट्र में 25 में से 29 नगर निगमों पर कब्जा जमाया।