राहुल गांधी को टपोरी कहने पर कंगना रनौत की सफाई, कहा- मैं उनके सिर पर...

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि वह बिना मतलब राहुल गांधी का महिमामंडन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का लोकसभा में बयान संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं रहता है।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दिए गए हालिया बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता के संसद में दिए राजनीतिक भाषण के स्तर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका आचरण विपक्ष के नेता के स्तर का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सभी का सम्मान करती हैं, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को महिमामंडित करने में विश्वास नहीं रखतीं।

एएनआई से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, “मैं सभी का सम्मान करती हूं। लेकिन जिसके वह हकदार नहीं है, मैं अनावश्यक रूप से उसका ताज उनके सिर पर नहीं पहना सकती। आखिर मुझे उनका महिमामंडन क्यों करना चाहिए? क्या यही विपक्ष का स्तर है, जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं? क्या यही वह स्तर है जिसे हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं?” अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने कहा कि टपोरी शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि मुंबई में टपोरी वह होता है, जो शिष्टाचार का पालन नहीं करता है।

भाजपा सांसद ने संसद में राहुल गांधी के आचरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें संसद में सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा, "संसद में हो या न हो, इस तरह का व्यवहार क्या है?"

राहुल गांधी की बातों से असहज हो गई थीं, महिला सांसद: कंगना भाजपा सांसद ने संसद में राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए जिउ-जित्सु की उपमा पर भी आपत्ति जताई। संसदीय संबोधन के दौरान इसे असहज बताते हुए रनौत ने कहा कि इससे कई महिलाएं असहज हो गईं। उन्होंने कहा, "वह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पर जा रहे थे। सभी महिलाएं असहज हो गईं। हो सकता है कि इसमें कोई दोहरा अर्थ न हो, लेकिन यह बहुत असहज था। वहां कुश्ती सिखाने का कोई मतलब नहीं है। वह ऐसे थे जैसे, 'मैं अपनी बात का आधार बना रहा हूं।"

इससे पहले मार्च में, कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अन्य सांसदों के साथ कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठाए थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) पर साक्षात्कार देने वालों को "परेशान" करने का आरोप लगाया था। रनौत ने कहा था, "हम महिलाएं राहुल गांधी के व्यवहार को देखकर बहुत असहज महसूस करती हैं। वह एक अकड़ू की तरह आते हैं और इंटरव्यू देने वालों को परेशान करते हैं। उन्हें अपनी बहन का व्यवहार देखना चाहिए, जो बहुत अच्छा है। राहुल गांधी खुद शर्मनाक हैं।"