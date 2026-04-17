सबसे बड़े फेमिनिस्ट हैं पीएम मोदी... संसद में कंगना रनौत ने विपक्ष को लताड़ा

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेमिनिज्म का ध्वजवाहक भी बताया।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में संबोधन दिया। उन्होंने इस विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह जताने के लिए कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि यह वही पार्टी है, जिसने इस विधेयक को तीन दशक तक लटकाए रखा था।। कांग्रेस की आलोचना करते हुए भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बताया।

महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना लोकसभा में गुरुवार तीन विधेयक पेश किए गए। इन विधेयकों पर जारी बहस में भाग लेते हुए कंगना ने सोनिया गांधी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी कहती हैं कि वे (भाजपा) विधेयक लाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। क्या हमें भी आपकी तरह इसे 30 साल तक लटकाए रखना चाहिए?" रनौत ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक ने कहा, “जो काम 60 सालों में नहीं हो पाया, वो उन्होंने (पीएम मोदी ने) 10 सालों में कर दिखाया। चाहे वो पक्के मकान हों, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना हो या महिलाओं को रक्षा बलों में भर्ती कराना हो। एक बात तो तय है कि वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बेताब हैं।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा नारीवादी करार देते हुए कंगना ने कहा कि वह फेमिनिज्म के ध्वजवाहक हैं।

हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि एनडीए सरकार के समय महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर है। हिमाचल की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 68 विधायक हैं जिनमें से केवल एक महिला है। अन्य राज्यों में भी लगभग 8-9 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व है।”