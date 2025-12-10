Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsKangana Ranaut Attacks Congress on Vote Chori Says PM Modi dont Hack EVM He hacks Heart
EVM हैक नहीं करते पीएम मोदी, बल्कि... वोट चोरी के आरोपों पर कंगना रनौत का पलटवार

EVM हैक नहीं करते पीएम मोदी, बल्कि... वोट चोरी के आरोपों पर कंगना रनौत का पलटवार

संक्षेप:

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ईवीएम की जगह मतपत्रों के जरिए चुनाव कराये जाने की विपक्ष की मांग पर कहा कि ये लोग दुहाई देते हैं कि पुराने जमाने के दकियानूसी... वो चिट, कागज पर लिख कर जो मतदान होता था, वह सबसे अच्छा था।

Dec 10, 2025 05:18 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर बुधवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईवीएम ‘हैक’ नहीं करते, बल्कि वह लोगों के दिलों को ‘हैक’ करते हैं। उन्होंने चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर पिछले एक साल से सदन में हंगामा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा सांसद ने चर्चा में एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए वक्तव्य का हवाला दिया और उन पर तंज कसा। रनौत ने यह भी कहा राहुल के भाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में एक विदेशी महिला की तस्वीर प्रदर्शित कर यहां उसका मुद्दा बनाया, जबकि उन्होंने (महिला) सोशल मीडिया पर कई बार कहा है कि वह कभी भारत नहीं गई हैं और उनका हरियाणा से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘लेकिन फिर भी इन लोगों ने बिना किसी सबूत के और बिना अनुमति के उनकी यहां तस्वीर उछाली...।’’ उनका इशारा एक ब्राजीलियाई महिला की ओर था, जिनका नाम हरियाणा की मतदाता सूची में होने का नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया था। भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘सबसे पहले इस सदन की तरफ से उन महिला से मैं माफी मांगती हूं। आजकल व्यक्तित्व अधिकार (के हनन) का भी बहुत बड़ा अपराध होता है। उसके बावजूद उनका यहां फोटो इस्तेमाल किया गया।’’

उन्होंने ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कहा, ‘‘कांग्रेस के लोग शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईवीएम हैक नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं।’’ भाजपा सांसद ने ईवीएम की जगह मतपत्रों के जरिये चुनाव कराये जाने की विपक्ष की मांग पर कहा, ‘‘ये लोग दुहाई देते हैं कि पुराने जमाने के दकियानूसी... वो चिट, कागज पर लिख कर जो मतदान होता था, वह सबसे अच्छा था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप लोग भूल गए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई है।’’

रनौत ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था वे मतपेटी उठाकर ले जाते थे और आज ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती हैं। भाजपा सांसद ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह कहती हैं कि ‘‘छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि आपकी जो माताजी हैं...उन्हें 1983 में नागरिकता मिली, उससे कितने साल पहले से वह वोट देती आ रही हैं?’’

उन्होंने गांधी परिवार पर प्रहार करते हुए कहा, ‘‘इनका परिवार इनटाइटलमेंट (विशेषाधिकार) से ग्रस्त है। आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहां की कानून व्यवस्था, संविधान का सम्मान नहीं किया है। उन्होंने बार-बार चुनाव होने से लोगों को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लागू करने की भी मांग की।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।