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मेरी मूवी क्लिप्स का इस्तेमाल करके...कॉकरोच जनता पार्टी पर फिर भड़कीं कंगना रनौत

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं रहा है। शुक्रवार को कंगना एक बार फिर कॉकरोच पार्टी पर भड़क उठीं। फिल्म अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक स्टोरी लिखी है।

Kangana Ranaut
कंगना रनौत की सीजेपी से लगातार चल रहा है टकराव।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं रहा है। शुक्रवार को कंगना एक बार फिर कॉकरोच पार्टी पर भड़क उठीं। फिल्म अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक स्टोरी लिखी है। इसमें कंगना ने लिखा है कि तुम मेरे फिल्मों के कैरेक्टर की क्लिप इस्तेमाल करना चाहते हो। यह रोल निभाने के लिए मुझे लाखों रुपए मिलते हैं। उन्होंने आगे लिखा मैं हाई प्रोफाइल शो में जाती हूं, इवेंट्स में जाती हूं, जहां मेरे आगे-पीछे लोग रहते हैं। कंगना लिखती हैं कि तुम इन सबका इस्तेमाल करके कुछ टीनेजर्स को कन्विंस करना चाहते हो। भाजपा सांसद यहीं नहीं रुकीं, बल्कि उन्होंने आगे लिखा कि युवाओं को भ्रमित मत करो। आज अगर तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अपनी इस स्टोरी में कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन समझ यही आ रहा है कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है।

जेन-जी को कहा था गटर

वैसे यह पहली बार नहीं है, जब कंगना और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच भिड़ंत हुई है। इससे पहले भाजपा सांसद कंगना ने ‘जेन-जी’ को ‘जेनरेशन गटर’ कहा था। उसके बाद उनके और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। कंगना ने यह पोस्ट भी इंस्टाग्राम पर ही लिखी थी। कंगना की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव दास ने कहाकि उनकी भाषा अशोभनीय है। दास ने कंगना पर सीजेपी लहर का लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उनकी मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना ने दास की आलोचना को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह बेकार और बेरोजगार करार दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने अभी इस व्यक्ति के बारे में गूगल पर देखा और वह 28 साल का है। और वह खुद को छात्र बताता है।

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सौरव दास पर निशाना

इतना ही नहीं, सौरव दास ने एक सांसद के तौर पर कंगना के कामकाज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहाकि मेरे पास कंगना रनौत के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के सदस्य उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। उनके निर्वाचन क्षेत्र के उनके वीडियो हैं जहां वह लोगों से मिल रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि आप लोग तो बहुत काम करते हैं। मुझे तो लगा था कि सांसद बनके ज्यादा काम नहीं होगा। लेकिन यहां तो मुझे रोज काम करना पड़ रहा है। इसलिए वह अपने काम को इसी गंभीरता के साथ देखती हैं। सीजेपी प्रवक्ता ने कहाकि हमने पहले भी कहा है कि जो कोई भी मौजूदा आंदोलन से श्रेय लेना या शोहरत हासिल करना चाहता है, वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। कंगना भी ऐसा कर सकती हैं।

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इसके बाद अभिजीत दीपके ने भी कंगना पर टिप्पणी की थी। दीपके ने कहा था कि कोई कंगना को सीरियसली लेता भी है। अभिजीत दीपके कंगना के जेन जी के खिलाफ बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहाकि अगर सरकार के रवैये में बदलाव नहीं, आया तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रदर्शन करेगी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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