तमिलनाडु CM बने फिल्मी साथी विजय थलापति से मिले कमल हासन, सामने रख दीं 6 मांगें

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने फिल्मी साथी कमल हासन से मुलाकात की है। हासन ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विजय के सामने फिल्म उद्योग से जुड़ी 6 मांगे रखी हैं।

CM Vijay Thalapathy: अभिनेता से राजनेता और फिर मुख्यमंत्री बने विजय थलापति से पुराने फिल्मी साथी अब मांगों के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। शनिवार को कॉलीवुड अभिनेता कमल हासन ने मुख्यमंत्री विजय के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि विजय ने जिस प्रकार की विनम्रता दिखाई, उससे उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ है। इसके साथ ही हासन ने बताया कि उन्होंने 'भाई विजय' के सामने फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई 6 मांगे रखी हैं, उम्मीद है कि उन पर जल्दी ही अमल किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर तमिलनाडु सीएम विजय के साथ तस्वीर शेयर करते हुए सुपर स्टार कमल हासन ने उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। उन्होंने लिखा, "आज मैंने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, भाई विजय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने तमिलनाडु के विकास के लिए अपने कई सपनों को उत्साहपूर्वक साझा किया। बैठक के दौरान उन्होंने जो विनम्रता और स्नेह दिखाया, उससे मेरा हृदय गर्व से भर गया।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैंने तमिल फिल्म उद्योग, जो कई तरह की बाधाओं का सामना कर रहा है, उसके लिए समर्थन और सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए तमिलनाडु सरकार के समक्ष छह महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। आशा है कि इनके लाभ आगे बढ़ेंगे।”

गौरतलब है कि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का बोलबाला शुरुआत से ही रहा है। विजय इस फेहरिस्त की नई कड़ी है। विजय जब बहुमत हासिल करने में सफल रहे थे उस वक्त भी कमल हासन ने उन्हें बधाई दी थी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विजय द्वारा शराब दुकानों को हटाने जाने के आदेश की भी सराहना की थी। उन्होंने कहा था, "तमिलनाडु की नई सरकार को मेरी शुभकामनाएँ। 717 शराब की दुकानों को बंद करना एक स्वागतयोग्य कदम है। इस पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी और अब इसे लागू किया गया है। यह सराहनीय है।”