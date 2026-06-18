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वेतन लेते हैं तो काम कैसे न करें? जूनियर वकीलों ने मांगी तारीख तो भड़क गए CJI सूर्यकांत

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने जूनियर वकीलों की मांग को नामंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले की सुनवाई अगले ही दिन यानी गुरुवार को करेगी।

वेतन लेते हैं तो काम कैसे न करें? जूनियर वकीलों ने मांगी तारीख तो भड़क गए CJI सूर्यकांत

Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने बुधवार को अदालत में स्थगन की मांग कर रहे जूनियर वकीलों को कड़ी नसीहत दी। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि जज जनता के पैसे से वेतन पाते हैं, इसलिए वे काम न करने का बहाना नहीं बना सकते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस समय अदालत में कोई वेकेशन नहीं चल रही है, बल्कि आंशिक कार्यदिवस चल रहे हैं।

यह मामला तब सामने आया जब एक याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की ओर से पेश हुए दो जूनियर वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ से मामले को टालने का अनुरोध किया। वकीलों की दलील थी कि उनके सीनियर वकील इस समय उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को कोर्ट के आंशिक कार्यदिवसों के समाप्त होने के बाद की जाए।

इस अनुरोध को सिरे से खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा, "आप लोग स्वतंत्र पेशेवर हैं। लेकिन हमें जो वेतन मिलता है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसे कैसे सही ठहराएंगे? कल को कोई भी यह सवाल उठा देगा कि जज काम नहीं कर रहे हैं और आंशिक कार्यदिवसों का भी आनंद ले रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?"

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने जूनियर वकीलों की मांग को नामंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले की सुनवाई अगले ही दिन यानी गुरुवार को करेगी।

किसने कहा छुट्टियां हैं?

सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने भी अदालत के वेकेशन पर होने का हवाला देते हुए मामले को टालने की मांग की। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाते हुए याद दिलाया कि बुधवार को भी अदालत की पांच पीठें पूरी तरह सक्रिय थीं। सीजेआई ने वकील को टोकते हुए कहा, "यहां कोई छुट्टियां नहीं हैं। किसने कहा कि यह वेकेशन है? कोर्ट की पांच बेंच आज काम कर रही हैं। मेरे साथ नौ अन्य न्यायाधीश भी आज काम में जुटे हुए हैं।"

सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील ने भी अदालत के वेकेशन पर होने का हवाला देते हुए मामले को टालने की मांग की। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाते हुए याद दिलाया कि बुधवार को भी अदालत की पांच पीठें पूरी तरह सक्रिय थीं। सीजेआई ने वकील को टोकते हुए कहा, "यहां कोई छुट्टियां नहीं हैं। किसने कहा कि यह वेकेशन है? कोर्ट की पांच बेंच आज काम कर रही हैं। मेरे साथ नौ अन्य न्यायाधीश भी आज काम में जुटे हुए हैं।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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