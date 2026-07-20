फ्लैट के बाथरूम में ड्रम में मिला युवक का कटा हुआ शव, गर्लफ्रेंड गायब

पिछले दो-तीन दिनों से सोसाइटी के लोग फ्लैट से आ रही एक तेज और असहनीय बदबू से परेशान थे। जब बदबू लगातार बढ़ती गई, तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना तुरंत मानपाड़ा पुलिस को दी।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मर्डर केस सामने आया है। यहां एक बंद फ्लैट के बाथरूम में रखे प्लास्टिक के ड्रम से एक युवक की सड़ चुकी और टुकड़ों में कटी हुई लाश बरामद हुई है। पुलिस को शक है कि इस खौफनाक वारदात को युवक की प्रेमिका ने ही अंजाम दिया है, जो सबूत मिटाने के लिए बाथरूम का नल खुला छोड़कर कोलकाता फरार हो गई। वारदात के बाद से मलंग रोड स्थित 'नीलकंठ सोसाइटी' के स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल है।

बंद फ्लैट से आ रही थी भयंकर बदबू मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों से सोसाइटी के लोग फ्लैट से आ रही एक तेज और असहनीय बदबू से परेशान थे। जब बदबू लगातार बढ़ती गई, तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना तुरंत मानपाड़ा पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। पुलिस ने जब ताला तोड़कर अंदर तलाशी ली, तो पूरा मामला साफ हो गया। बाथरूम के भीतर रखे एक बड़े ड्रम के अंदर बोरी ठंसी हुई थी। पुलिस ने जब उस बोरी को खोला, तो उसमें युवक की क्षत-विक्षत और कई टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी।

सबूत मिटाने की खतरनाक साजिश पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं।

शुरुआती जांच के अनुसार, युवक पर किसी बेहद धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या की गई और फिर पहचान व जुर्म को छिपाने के लिए लाश के कई टुकड़े कर उसे ड्रम में ठंस दिया गया।

आरोपी महिला ने मर्डर के बाद बाथरूम का नल जानबूझकर चालू छोड़ दिया था। पुलिस का मानना है कि पानी के लगातार बहने के पीछे दो बड़ी वजहें थीं- पहली यह कि पानी से खून के सारे धब्बे और फॉरेंसिक सबूत बह जाएं, और दूसरी यह कि पानी की वजह से लाश तेजी से गल जाए।

मकान मालिक को वॉइस मैसेज भेजकर दी लाश की जानकारी जांच के दौरान पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिला। आरोपी महिला ने शहर छोड़ने और फरार होने से ठीक पहले अपने मकान मालिक को एक वॉइस मैसेज भेजा था।

इस मैसेज में उसने मकान मालिक को बताया कि फ्लैट के बाथरूम में एक लाश पड़ी हुई है और उसने वहां का नल खुला छोड़ दिया है। इस चौंकाने वाले मैसेज के बाद ही मकान मालिक और पड़ोसियों के होश उड़े और पुलिस को बुलाया गया।

तलाश में कोलकाता रवाना हुई पुलिस की स्पेशल टीम मानपाड़ा पुलिस ने इस मामले में हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक स्पेशल टीम को तुरंत आरोपी महिला की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता रवाना कर दिया गया है।