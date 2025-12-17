कल्याण बनर्जी ने नितिन गडकरी से मांग ली उनकी स्पेशल कार, बोले- इतनी का आप क्या करेंगे; Video

संक्षेप: बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि कई घुसपैठिए वोटर बनकर बैठे हैं और उन्हें हटाया जाएगा। इस पर कल्याण बनर्जी कहते हैं कि एक भी मिला क्या? इसके बाद नितिन गड़करी उनको जवाब देते हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है। दरअसल, संसद के अंदर जो दृश्य हम देखते हैं, वह अक्सर बाहर नहीं दिखता। बाहर सभी नेता एक-दूसरे से हंसी-मजाक करते हैं और इसी दौरान अपनी बात भी रख देते हैं। कुछ ऐसा ही आज हुआ, जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आमने-सामने आए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि कल्याण बनर्जी वही नेता हैं, जो अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका अलग अंदाज दिखा। वीडियो में साफ सुनाई देता है कि कल्याण बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे पर चुटकी ले रहे हैं। दरअसल, बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि कई घुसपैठिए वोटर बनकर बैठे हैं और उन्हें हटाया जाएगा। इस पर कल्याण बनर्जी कहते हैं कि एक भी मिला क्या?

इस पर गडकरी कल्याण बनर्जी के ही अंदाज में जवाब देते हैं और कहते हैं कि आपको मिलाएंगे कभी। इसके बाद गडकरी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कल्याण बनर्जी उन्हें रोकते हैं और कान में कुछ कहते हैं। इस पर गडकरी एक बार फिर मुस्कुराने लगते हैं और आगे निकल जाते हैं। दो कदम आगे बढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री कल्याण बनर्जी को अपनी कार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह हाइड्रोजन से चलती है। इस पर कल्याण बनर्जी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आप इतनी गाड़ियां लेकर क्या करेंगे? एक-दो हमारे पास भी भेज दीजिए न... जो आप नौकर वगैरह को भेजते हैं, उसे हमारे पास भेज दीजिए।