कलराज मिश्र ने UGC के नए नियम को बताया असंवैधानिक, ट्रंप पर बरसे कनाडाई पीएम; टॉप-5

कलराज मिश्र ने UGC के नए नियम को बताया असंवैधानिक, ट्रंप पर बरसे कनाडाई पीएम; टॉप-5

संक्षेप:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर असहमति बढ़ती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।

Jan 28, 2026 07:01 pm IST
Top News Today: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर असहमति बढ़ती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। इधर, मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी रोके जाने और बटुक शिष्यों के अपमान के विरोध में पिछले 10 दिनों से माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर लिया। वहीं महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

UGC के असंवैधानिक नियम वापस लो; कलराज मिश्र ने भी उठाई आवाज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर असहमति बढ़ती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः असंवैधानिक है। इसे वापस लेना चाहिए। कलराज मिश्र ने आगे कहा कि एससी-एसटी के भेदभाव पर पहले से ही शिकायत की व्यवस्था थी, 2012 की गाइडलाइंस में यह प्रावधान था। अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

योगी सरकार पर जमकर बरसे अविमुक्तेश्वरानंद

मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी रोके जाने और बटुक शिष्यों के अपमान के विरोध में पिछले 10 दिनों से माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर लिया। प्रशासन की ओर से उन्हें मनाने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए, लेकिन उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया। शंकराचार्य ने कहा कि हमें लगा कि अब यहां बैठना ठीक नहीं है। इनकी नीयत में अभी भी पछतावा या अपराध स्वीकार करने की भावना नहीं है। ये अपनी अकड़ पर अड़े हैं। केवल सरकारी रेवड़ी बांटकर हमें जाल में फंसाना चाहते हैं, इसलिए हमने तुरंत यहां से निकलने का फैसला किया। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं; कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप को खूब सुनाया

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बड़े बदलावों के बीच अपनी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। दावोस विश्व आर्थिक मंच 2026 में उनके विस्फोटक भाषण ने दुनिया का ध्यान खींचा, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब 'टूटन' का सामना कर रही है और पुरानी व्यवस्था कभी वापस नहीं आएगी। ट्रंप प्रशासन के साथ हालिया फोन बातचीत में भी कार्नी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा कि वे दावोस में कही हर बात पर कायम हैं। पढ़ें पूरी खबर...

अजित पवार के प्लेन क्रैश से चंद मिनट पहले पायलट की बातें सामने आईं

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। वे लियरजेट 45 नामक निजी जेट से यात्रा कर रहे थे, जो लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित देशभर के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। प्लेन ने पहली लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे नजर न आने पर गो-अराउंड करना पड़ा। पायलट ने बताया था कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गो-अराउंड के बाद रनवे दिख गया, फिर भी दूसरी कोशिश में हादसा हो गया। पढ़ें पूरी खबर...

गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका निधन बुधवार सुबह एक विमान हादसे में हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने बताया कि अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होगा। पार्टी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के भी पहुंचने का अनुमान है। पढ़ें पूरी खबर...

