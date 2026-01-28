कलराज मिश्र ने UGC के नए नियम को बताया असंवैधानिक, ट्रंप पर बरसे कनाडाई पीएम; टॉप-5

संक्षेप: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर असहमति बढ़ती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।

Top News Today: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर असहमति बढ़ती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। इधर, मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी रोके जाने और बटुक शिष्यों के अपमान के विरोध में पिछले 10 दिनों से माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर लिया। वहीं महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

UGC के असंवैधानिक नियम वापस लो; कलराज मिश्र ने भी उठाई आवाज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर असहमति बढ़ती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः असंवैधानिक है। इसे वापस लेना चाहिए। कलराज मिश्र ने आगे कहा कि एससी-एसटी के भेदभाव पर पहले से ही शिकायत की व्यवस्था थी, 2012 की गाइडलाइंस में यह प्रावधान था। अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

योगी सरकार पर जमकर बरसे अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी रोके जाने और बटुक शिष्यों के अपमान के विरोध में पिछले 10 दिनों से माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर लिया। प्रशासन की ओर से उन्हें मनाने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए, लेकिन उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया। शंकराचार्य ने कहा कि हमें लगा कि अब यहां बैठना ठीक नहीं है। इनकी नीयत में अभी भी पछतावा या अपराध स्वीकार करने की भावना नहीं है। ये अपनी अकड़ पर अड़े हैं। केवल सरकारी रेवड़ी बांटकर हमें जाल में फंसाना चाहते हैं, इसलिए हमने तुरंत यहां से निकलने का फैसला किया। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं; कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप को खूब सुनाया कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बड़े बदलावों के बीच अपनी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। दावोस विश्व आर्थिक मंच 2026 में उनके विस्फोटक भाषण ने दुनिया का ध्यान खींचा, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब 'टूटन' का सामना कर रही है और पुरानी व्यवस्था कभी वापस नहीं आएगी। ट्रंप प्रशासन के साथ हालिया फोन बातचीत में भी कार्नी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा कि वे दावोस में कही हर बात पर कायम हैं। पढ़ें पूरी खबर...