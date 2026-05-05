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घर में झाड़ू पोछा करने वाली कलिता माझी बनीं विधायक, 2500 की सैलरी में जीता चुनाव

May 05, 2026 11:39 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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गुसकारा क्षेत्र की रहने वालीं कलिता माझी चुनाव में उतरने से पहले 4 घरों में घरेलू काम करती थीं और उनकी आय 2500 रुपये प्रतिमाह थी। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर उनका जुड़ाव बड़ी वजह रहा कि भाजपा ने उन्हें 2021 की हार के बाद भी फिर टिकट दिया।

घर में झाड़ू पोछा करने वाली कलिता माझी बनीं विधायक, 2500 की सैलरी में जीता चुनाव

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। इनमें एक सीट ऐसी भी है, जिसने घरों में सफाई करने वालीं 37 साल की कलिता माझी को विधानसभा तक पहुंचा दिया है। खास बात है कि भाजपा से टिकट मिलने के बाद भी वह लगातार घरों में काम कर रहीं थीं। इससे पहले वह 2021 में चुनाव हार चुकी हैं।

कलिता माझी ने बंगाल की औसग्राम सीट से चुनाव लड़ा था। यहां उन्होंने तृणमल कांग्रेस प्रत्याशी श्याम प्रसन्न लोहार को 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। माझी को कुल 1 लाख 7 हजार 692 वोट मिले थे। सीट पर तीसरे स्थान पर लेफ्ट नेता चंचल कुमार माझी रहे और महज 2 हजार 82 मतों के साथ चौथे स्थान पर तापस बराल रहे।

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2500 रुपये महीने में करती थीं काम

गुसकारा क्षेत्र की रहने वालीं कलिता चुनाव में उतरने से पहले 4 घरों में घरेलू काम करती थीं और उनकी आय 2500 रुपये प्रतिमाह थी। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर उनका जुड़ाव बड़ी वजह रहा कि भाजपा ने उन्हें 2021 की हार के बाद भी फिर टिकट दिया। बीते विधानसभा चुनाव में वह टीएमसी उम्मीदवार से 11 हजार 815 वोटों से हारी थीं।

प्रचार और घर के काम साथ-साथ

कलिता, पात्रा परिवार के घर पर काम करती हैं। न्यूज18 से बातचीत में परिवार ने कहा कि वह उनके साथ 20 सालों से ज्यादा समय से जुड़ी हुईं हैं और परिवार के सदस्य की तरह हैं। वह सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाती थीं और कुछ देर काम के बाद निकलती थीं। खबर है कि अब जब वह चुनाव में व्यस्त हो गईं थीं, तो परिवार को घर के कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

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पात्रा ने कहा कि वह चुनाव में टिकट हासिल करने के बाद भी घर के काम करती रहीं और प्रचार के साथ मजबूत संतुलन बनाया। उन्होंने कहा, 'तो हमने उन्हें कहा कि वह प्रचार पर ध्यान दें। इसके बाद भी वह सुबह आती थीं, लेकिन जब हमने उन्हें डांटा तो उन्हें आना बंद कर दिया और अपनी जगह किसी और को भेजा।'

क्या बोलीं कलिता माझी

अप्रैल में चैनल से बातचीत में कलिता ने कहा था, 'जब मेरे नाम की घोषणा हुई, तब मैं दो घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी और महीने के 4,500 रुपये कमा रही थी। मैं सुबह 5 बजे उठती हूं और तुरंत काम शुरू कर देती हूं। मेरी सास घर के खाना बनाने में मदद करती हैं ताकि मैं अपनी नौकरी संभाल सकूं।'

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उन्होंने कहा, 'मेरे बेटे पार्थ ने मेरे अभियान में बहुत मदद की। मैं अपने चुनाव एजेंट चंद्रनाथ बंद्योपाध्याय पर भी काफी निर्भर थी। मेरे मालिकों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि इस महीने काम न करने के बावजूद वे मुझे मेरा वेतन देंगे।' उन्होंने बताया, 'मेरे जीजा, कार्तिक बाग, 2006 में औसग्राम से सीपीएम (CPM) विधायक थे। हालांकि, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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