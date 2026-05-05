घर में झाड़ू पोछा करने वाली कलिता माझी बनीं विधायक, 2500 की सैलरी में जीता चुनाव

गुसकारा क्षेत्र की रहने वालीं कलिता माझी चुनाव में उतरने से पहले 4 घरों में घरेलू काम करती थीं और उनकी आय 2500 रुपये प्रतिमाह थी। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर उनका जुड़ाव बड़ी वजह रहा कि भाजपा ने उन्हें 2021 की हार के बाद भी फिर टिकट दिया।

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। इनमें एक सीट ऐसी भी है, जिसने घरों में सफाई करने वालीं 37 साल की कलिता माझी को विधानसभा तक पहुंचा दिया है। खास बात है कि भाजपा से टिकट मिलने के बाद भी वह लगातार घरों में काम कर रहीं थीं। इससे पहले वह 2021 में चुनाव हार चुकी हैं।

कलिता माझी ने बंगाल की औसग्राम सीट से चुनाव लड़ा था। यहां उन्होंने तृणमल कांग्रेस प्रत्याशी श्याम प्रसन्न लोहार को 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। माझी को कुल 1 लाख 7 हजार 692 वोट मिले थे। सीट पर तीसरे स्थान पर लेफ्ट नेता चंचल कुमार माझी रहे और महज 2 हजार 82 मतों के साथ चौथे स्थान पर तापस बराल रहे।

2500 रुपये महीने में करती थीं काम गुसकारा क्षेत्र की रहने वालीं कलिता चुनाव में उतरने से पहले 4 घरों में घरेलू काम करती थीं और उनकी आय 2500 रुपये प्रतिमाह थी। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर उनका जुड़ाव बड़ी वजह रहा कि भाजपा ने उन्हें 2021 की हार के बाद भी फिर टिकट दिया। बीते विधानसभा चुनाव में वह टीएमसी उम्मीदवार से 11 हजार 815 वोटों से हारी थीं।

प्रचार और घर के काम साथ-साथ कलिता, पात्रा परिवार के घर पर काम करती हैं। न्यूज18 से बातचीत में परिवार ने कहा कि वह उनके साथ 20 सालों से ज्यादा समय से जुड़ी हुईं हैं और परिवार के सदस्य की तरह हैं। वह सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाती थीं और कुछ देर काम के बाद निकलती थीं। खबर है कि अब जब वह चुनाव में व्यस्त हो गईं थीं, तो परिवार को घर के कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

पात्रा ने कहा कि वह चुनाव में टिकट हासिल करने के बाद भी घर के काम करती रहीं और प्रचार के साथ मजबूत संतुलन बनाया। उन्होंने कहा, 'तो हमने उन्हें कहा कि वह प्रचार पर ध्यान दें। इसके बाद भी वह सुबह आती थीं, लेकिन जब हमने उन्हें डांटा तो उन्हें आना बंद कर दिया और अपनी जगह किसी और को भेजा।'

क्या बोलीं कलिता माझी अप्रैल में चैनल से बातचीत में कलिता ने कहा था, 'जब मेरे नाम की घोषणा हुई, तब मैं दो घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी और महीने के 4,500 रुपये कमा रही थी। मैं सुबह 5 बजे उठती हूं और तुरंत काम शुरू कर देती हूं। मेरी सास घर के खाना बनाने में मदद करती हैं ताकि मैं अपनी नौकरी संभाल सकूं।'