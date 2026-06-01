कल तक मेरे पैरों पर झुकते थे, आज…किस पर भड़कीं ममता बनर्जी? बोलीं- अब मैं खेल करूंगी
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला है। ममता ने एक तरफ भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी तरफ बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाया है। ममता ने कहाकि कैसे जो लोग मेरे पैरों पर झुकते थे, आज उल्टा-सीधा व्यवहार कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला है। ममता ने एक तरफ भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी तरफ बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाया है। ममता ने कहाकि कैसे जो लोग मेरे पैरों पर झुकते थे, आज उल्टा-सीधा व्यवहार कर रहे हैं। ममता ने कहाकि टीएमसी और ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगी। उन्होंने कहाकि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, वह झूठी खबरें फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा ने बाहर से लोगों को बुलाकर अभिषेक पर हमला किया। उन्हें खाना दिया गया। इससे जुड़े सबूत भी उनके पास हैं। ममता ने यह भी कहाकि समय आने पर मैं भी खेला करूंगी।
हिटलर ने भी नहीं किया होगा ऐसा
ममता ने आगे कहाकि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। यहां तक कि हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया। टीएमसी चीफ ने कहाकि हालात इतने खराब हैं कि इन्हें बयां करने के लिए शब्द तक नहीं मिल रहे। आलम यह है कि भाषा भी फेल हो जा रही है। उन्होंने कहाकि शोषण की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को घूस दिए जाने के भी आरोप लगाए। ममता ने कहाकि आप हमारी पार्टी के विधायकों को घूस देकर नहीं तोड़ सकते हैं। बल्कि इन चीजों से हमारी पार्टी और ज्यादा मजबूत ही होगी।
अभिषेक पर हमले का जवाब
ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक पर हमले का भी जवाब दिया। उन्होंने कहाकि जिस तरह से विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सांसद को पीटा गया है वह शॉकिंग है। ममता ने कहाकि डॉक्टरों को बुलाया गया था, फिर अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। यह किस तरह का व्यवहार है? उन्होंने कहाकि बेल्ले व्यू के लोग मेरे पैरों में झुकते थे। आपके बिरला और लोढ़ा से करीबी रिश्ते थे। आप उनके सामने झुकते थे। हमारे मेयर ने हर जची का ध्यान रखा है। छह महीने पहले ही हमने अपोलो का लाइसेंस रिन्यू किया है।
भाजपा दे रही TMC विधायकों को धमकी
ममता ने आगे कहाकि भाजपा हमारे विधायकों को धमकी दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी विधायकों को मीटिंग में आने से रोका जा रहा है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहाकि आज आपका अच्छा समय है। तभी आप ऐसा कर रहे हैं। मेरी पार्टी के चुने हुए विधायकों को मेरी मीटिंग में न आने के लिए धमकी दी जा रही है। ममता ने दावा किया है कि कि उनके चार विधायकों ने शिकायत की है कि बैठक में आने से पहले पुलिस ने उन्हें फोन करके धमकाया है। ममता ने यह भी कहाकि अभिषेक पर हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ता ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहाकि अभी तक हमले के दोषी पकड़े नहीं जा सके हैं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।