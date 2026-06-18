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ममता बनर्जी से इस कदर नाराजगी, गिफ्ट लौटाने गए नेता; नहीं लिए तो मंदिर में चढ़ाए

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बागी सांसदों के गुट की अगुवाई कर रहीं वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी के दिए हुए गिफ्ट्स लौटाने गए थे। साथ ही उन्होंने बयानबाजी के चलते तृणमूल कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी भेजे हैं।

ममता बनर्जी से इस कदर नाराजगी, गिफ्ट लौटाने गए नेता; नहीं लिए तो मंदिर में चढ़ाए

तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार परिवार और ममता बनर्जी के बीच कलह जारी है। अब सांसद के बेटे डॉक्टर बैद्यनाथ घोष ने दावा किया है कि उन्हें बनर्जी से मिले गिफ्ट नहीं लौटाने दिए गए। साथ ही कहा है कि उन्हें सारी चीजें मंदिर में दान करने के लिए कहा गया था। खास बात है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब दिल्ली में काकोली घोष के ही नेतृत्व में टीएमसी सांसद बागी हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टर घोष का कहना है कि वह बुधवार को सोने के हार लेकर ममता बनर्जी के कालीघाट स्थिति आवास पर पहुंचे थे। खास बात है कि टीएमसी सुप्रीमो ने उनकी शादी पर यह तोहफे में दिया था। साथ ही इसके उन्हें एक और लेटर भी दिया गया था। अब घोष ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के स्टाफ ने उन्हें घर में नहीं जाने दिया और गिफ्ट भी नहीं देने दिए।

उन्होंने कहा, 'मैंने कुछ देर घर के बाहर इंतजार किया, लेकिन न ही मुझे अंदर जाने दिया गया और न ही वहां मौजूद पुलिस और स्टाफ ने हार स्वीकार किए।' उन्होंने कहा कि जब वह व्यक्तिगत रूप से उन गिफ्ट्स को नहीं लौटा सके, तो उन्हें देवी काली के मंदिर में दान कर दिया था।

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क्यों लौटा रहे हैं गिफ्ट्स

उन्होंने इसके लिए 'हाल की घटनाओं' और 'अपनी अंतरात्मा' का हवाला दिया। उन्होंने पहले लिखा था, 'मैं ममता बनर्जी की ओर से मेरी पत्नी को हमारी शादी में मिली सोने की चेन और मुझे दुर्गा पूजा के दौरान तोहफे में मिले कुर्ता-पायजामा लौटा रहा हूं। मैं इस तोहफे के लिए आभारी रहा, लेकिन हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए इन तोहफों को लौटाना ही सही है।'

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22 हो सकती है बागी सांसदों की संख्या

काकोली घोष दस्तीदार ने मंगलवार को दावा किया कि नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) उनकी पार्टी के सभी असंतुष्ट लोकसभा सदस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। दस्तीदार ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'हमें पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। वे हमें अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में NDA के साथ मिलकर काम करेंगे।'

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यह बयान उस समय आए जब रविवार को टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की थी और एनसीपीआई में विलय की घोषणा की थी। अपने गुट की संख्या के बारे में पूछे जाने पर दस्तीदार ने कहा, 'फिलहाल हम 20 सांसद हैं। संख्या 22 तक पहुंच सकती है।' हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी खेमे ने इस टूटे हुए समूह को 'गद्दार टीम' करार देते हुए कहा कि असली टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही है।

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लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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