कहीं अलग-थलग न पड़ जाएं... हिन्दी न आने पर CJI से जस्टिस नागरत्ना ने क्यों कही ऐसी बात? एक अपील भी

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बुधवार को कहा कि दक्षिण भारतीय लोग हिंदी नहीं जानने की वजह से अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते हैं। न्यायपालिका में हिंदी के इस्तेमाल से जुड़े एक सवाल के जवाब में जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को राजनीतिक संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है और कोई भी अपनी भाषा के मामले में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं और दक्षिण भारत में कम-से-कम छह भाषाएं हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोई भी अपनी भाषा में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है और अंग्रेजी भाषा विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तमिलनाडु जाता है तो वहां कोई भी अंग्रेजी या हिंदी नहीं बोलता है और ऐसे में संवाद एक मुद्दा बन जाता है।

मेरी बात का राजनीतिक संदर्भ न निकालें जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “मैं किस तरह संवाद करूं? आपको भारत को एक उपमहाद्वीप समझना चाहिए। मेरी बात का राजनीतिक संदर्भ नहीं निकाला जाना चाहिए। जिला अदालतों में कन्नड़, तमिल जैसी हमारी अपनी व्यक्तिगत भाषाएं हैं। वहीं संवैधानिक अदालतों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है।” उन्होंने कहा, “अन्यथा, हम न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? कृपया, इसमें किसी तरह का संतुलन रखें। संतुलन रखने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हम (दक्षिण भारतीय) हिंदी न जानने की वजह से अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते। मैं दक्षिण से आती हूं और इस पर मेरा यही कहना है।”

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी क्यों की? जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी तब की, जब मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने अंग्रेजी में दक्षता न रखने वाले वकीलों के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक महिला वकील की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। CJI ने कहा, “किसी भी भाषा के प्रयोग के लिए हमें संवेदनशील होना होगा। मैं कई बार अदालत में वादियों और वकीलों से हिंदी में बोल देता हूं। हमें इस हिचक को खत्म करना है। यह ठीक है कि हमारी प्रक्रिया और कानून अंग्रेजी में बने हैं।” उन्होंने कहा, “मैं केवल हिंदी, गुजराती, तमिल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मुख्य स्थानीय बोली की बात कर रहा हूं। हमें न्यायिक प्रणाली में वही भाषा बोलनी चाहिए, जो वादी सुनना चाहता है।”

हिन्दी को बढ़ावा देने में गर्व: CJI CJI सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से ‘कानून में महिला सशक्तीकरण: शक्ति, संघर्ष और सफलता’ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह सभी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं और हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने से उन्हें इसे बढ़ावा देने में गर्व महसूस होता है। वहीं जस्टिस न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशे में महिला वकीलों को बनाए रखने के लिए संस्थागत समर्थन जरूरी है।