Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newskahin alag thalag na pad jayen Why Justice BV Nagarathna say to CJI Suryakant Over Hindi uses in Courts
कहीं अलग-थलग न पड़ जाएं... हिन्दी न आने पर CJI से जस्टिस नागरत्ना ने क्यों कही ऐसी बात? एक अपील भी

कहीं अलग-थलग न पड़ जाएं... हिन्दी न आने पर CJI से जस्टिस नागरत्ना ने क्यों कही ऐसी बात? एक अपील भी

संक्षेप:

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी तब की, जब मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने अंग्रेजी में दक्षता न रखने वाले वकीलों के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक महिला वकील की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया।

Wed, 3 Dec 2025 10:58 PMPramod Praveen भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बुधवार को कहा कि दक्षिण भारतीय लोग हिंदी नहीं जानने की वजह से अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते हैं। न्यायपालिका में हिंदी के इस्तेमाल से जुड़े एक सवाल के जवाब में जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को राजनीतिक संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है और कोई भी अपनी भाषा के मामले में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं और दक्षिण भारत में कम-से-कम छह भाषाएं हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोई भी अपनी भाषा में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है और अंग्रेजी भाषा विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तमिलनाडु जाता है तो वहां कोई भी अंग्रेजी या हिंदी नहीं बोलता है और ऐसे में संवाद एक मुद्दा बन जाता है।

मेरी बात का राजनीतिक संदर्भ न निकालें

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “मैं किस तरह संवाद करूं? आपको भारत को एक उपमहाद्वीप समझना चाहिए। मेरी बात का राजनीतिक संदर्भ नहीं निकाला जाना चाहिए। जिला अदालतों में कन्नड़, तमिल जैसी हमारी अपनी व्यक्तिगत भाषाएं हैं। वहीं संवैधानिक अदालतों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है।” उन्होंने कहा, “अन्यथा, हम न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? कृपया, इसमें किसी तरह का संतुलन रखें। संतुलन रखने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हम (दक्षिण भारतीय) हिंदी न जानने की वजह से अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते। मैं दक्षिण से आती हूं और इस पर मेरा यही कहना है।”

ये भी पढ़ें:CJI के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा,लेडी वकील ने ऐसा क्या किया कि बुलाना पड़ा मार्शल

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी क्यों की?

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी तब की, जब मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने अंग्रेजी में दक्षता न रखने वाले वकीलों के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक महिला वकील की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। CJI ने कहा, “किसी भी भाषा के प्रयोग के लिए हमें संवेदनशील होना होगा। मैं कई बार अदालत में वादियों और वकीलों से हिंदी में बोल देता हूं। हमें इस हिचक को खत्म करना है। यह ठीक है कि हमारी प्रक्रिया और कानून अंग्रेजी में बने हैं।” उन्होंने कहा, “मैं केवल हिंदी, गुजराती, तमिल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मुख्य स्थानीय बोली की बात कर रहा हूं। हमें न्यायिक प्रणाली में वही भाषा बोलनी चाहिए, जो वादी सुनना चाहता है।”

हिन्दी को बढ़ावा देने में गर्व: CJI

CJI सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से ‘कानून में महिला सशक्तीकरण: शक्ति, संघर्ष और सफलता’ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह सभी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं और हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने से उन्हें इसे बढ़ावा देने में गर्व महसूस होता है। वहीं जस्टिस न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशे में महिला वकीलों को बनाए रखने के लिए संस्थागत समर्थन जरूरी है।

ये भी पढ़ें:दो दशक बीत गए, कब बनाओगे नियम? भावी CJI ने किस बात पर केंद्र को थमाया नोटिस

कानून अधिकारियों में तीस प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “वरिष्ठों को प्रतिभाशाली महिला वकीलों को न केवल घरेलू हिंसा या पारिवारिक अदालत के मामले, बल्कि चुनौतीपूर्ण, जटिल दीवानी एवं आपराधिक मामले भी देने चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। अदालत को (प्रतिभाशाली महिला वकीलों को) मौका देकर और उन्हें न्याय मित्र के रूप में नियुक्त करके समर्थन देना चाहिए।” उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के कानून अधिकारियों में तीस प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। अगर महिलाओं को मौका दिया जाए, तो वे निश्चित रूप से अदालतों के सामने पैरवी करेंगी।”

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Supreme Court cji suryakant
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।