मेरे भाई, वो आपके शुभचिंतक नहीं...के कविता ने BRS से इस्तीफा दे भाई KTR को किससे किया आगाह?

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) के परिवार और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) में तूफान आया हुआ है। पार्टी से मंगलवार को निलंबित किए जाने के बाद उनकी बेटी के कविता ने आज (बुधवार को) पार्टी और विधान परिषद की सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई के रामाराव यानी केटीआर (KTR) को आगाह भी किया है कि उनके नजदीकी लोग उनके शुभचिंतक नहीं हैं। के कविता ने अपने चचेरे भाई हरीश राव और संतोष पर हमला तेज़ करते हुए भाई रामा राव से कहा कि वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।

कविता ने हैदराबाद में आरोप लगाया कि मेरा निलंबन पूरे बीआरएस को नियंत्रित करने की साज़िश का हिस्सा है। कविता ने अपने पिता और पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर राव से अनुरोध किया है कि वे अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नज़र रखें। उन्होंने पार्टी प्रमुख और पिता केसीआर और भाई के साथ अपने संबंधों पर कहा, “आलोचक चाहते हैं कि हमारा परिवार बिखर जाए।”

भाई पर साथ न देने के आरोप इसके साथ ही कविता ने भाई पर साथ नहीं देने के भी आरोप लगाए हैं। कविता ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए हैदराबाद में कहा कि जब मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा था, तब भाई रामा राव ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें पद का लालच नहीं है। कविता ने कहा कि तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से विभिन्न मुद्दों के लिए लड़ रही हूं।