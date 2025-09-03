K Kavitha sharpens attack against cousins Harish Rao, Santosh, tells brother KTR they are not well-wishers मेरे भाई, वो आपके शुभचिंतक नहीं...के कविता ने BRS से इस्तीफा दे भाई KTR को किससे किया आगाह?, India News in Hindi - Hindustan
मेरे भाई, वो आपके शुभचिंतक नहीं...के कविता ने BRS से इस्तीफा दे भाई KTR को किससे किया आगाह?

कविता ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए हैदराबाद में कहा कि जब मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा था, तब भाई रामा राव ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें पद का लालच नहीं है।

Pramod Praveen पीटीआई, हैदराबादWed, 3 Sep 2025 01:39 PM
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) के परिवार और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) में तूफान आया हुआ है। पार्टी से मंगलवार को निलंबित किए जाने के बाद उनकी बेटी के कविता ने आज (बुधवार को) पार्टी और विधान परिषद की सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई के रामाराव यानी केटीआर (KTR) को आगाह भी किया है कि उनके नजदीकी लोग उनके शुभचिंतक नहीं हैं। के कविता ने अपने चचेरे भाई हरीश राव और संतोष पर हमला तेज़ करते हुए भाई रामा राव से कहा कि वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।

कविता ने हैदराबाद में आरोप लगाया कि मेरा निलंबन पूरे बीआरएस को नियंत्रित करने की साज़िश का हिस्सा है। कविता ने अपने पिता और पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर राव से अनुरोध किया है कि वे अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नज़र रखें। उन्होंने पार्टी प्रमुख और पिता केसीआर और भाई के साथ अपने संबंधों पर कहा, “आलोचक चाहते हैं कि हमारा परिवार बिखर जाए।”

ये भी पढ़ें:तेलंगाना में बिहार जैसा ऐक्शन, KCR ने अपनी बेटी को ही पार्टी से निकाल दिया

भाई पर साथ न देने के आरोप

इसके साथ ही कविता ने भाई पर साथ नहीं देने के भी आरोप लगाए हैं। कविता ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए हैदराबाद में कहा कि जब मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा था, तब भाई रामा राव ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें पद का लालच नहीं है। कविता ने कहा कि तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से विभिन्न मुद्दों के लिए लड़ रही हूं।

ये भी पढ़ें:यह रिश्ता क्या कहलाता है, KCR की BRS में भाई-बहन के बीच क्यों शुरू हो गया घमासान

पिता के खिलाफ क्यों CBI जांच?

कविता ने अपने भाई KTR से चचेरे भाई हरीश राव और संतोष राव पर भरोसा नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि हरीश राव और संतोष राव के भ्रष्टाचार के कारण ही कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर पिता केसीआर के खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरीश और अन्य लोग कांग्रेस एवं भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बीआरएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रही हैं और समर्थकों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

Telangana
