अभिजीत दीपके को झटका, बड़े नेता ने समर्थन लिया वापस; CJP से बनाई दूरी
के अन्नामलाई पूर्व IPS अधिकारी हैं। वह लंबे समय तक तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। हाल ही में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने इससे दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि कभी भी सीजेपी का समर्थन नहीं किया है।
भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके के अन्नामलाई ने अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी रुख बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि वह कभी भी सीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। खास बात है कि हाल ही में उन्होंने कहा था कि वह सवाल उठाने को लेकर सीजेपी का समर्थन करते हैं। खास बात है कि अन्नामलाई ने जून में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। वह तमिलनाडु में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व IPS दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा के पोस्टर बॉय बनकर उभरे थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार को अन्नामलाई ने कहा, 'हमने कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया है। उनका एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है।'
CJP के बारे में पहले क्या बोले थे
अन्नामलाई ने कहा था, 'हो सकता है कि मैं उनके तौर-तरीकों या विरोध प्रदर्शन के ढंग से सहमत न होऊं, लेकिन जो सवाल वे उठाना चाहते हैं, उस मामले में मैं पूरी तरह से CJP का समर्थन करता हूं। गिरफ्तार करके जेल में डालने से CJP के नेता और भी मजबूत ही होंगे।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को SIR पर सवाल पूछने का अधिकार है।
भाजपा पर उठाए थे सवाल
पूर्व IPS ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि वह दिल्ली में 12 साल से अधिक समय से सत्ता में है और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर समय एक दुश्मन पैदा करती है। अफसोस की बात है कि यह एक तरस योग्य बात है!' इसके साथ ही उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन को देशविरोधी और विदेशी फंडिंग से संचालित बताने के आरोपों को भी खारिज कर दिया।
बुधवार को वी द लीडर्स के संस्थापक ने कहा था, 'आज आपको अनिश्चितकाल के लिए जेल भेजा जा सकता है, आपके जमानतदारों के बॉण्ड खारिज किए जा सकते हैं और हैरानी की बात यह है कि निवारक बॉण्ड से जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार मिलने पर एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट आपको अपने इशारों पर नचा सकता है।'
उन्होंने कहा, 'जब से मैंने नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा है, तब से मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तमिलनाडु में जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।'
उन्होंने कहा था, 'अगर आप लोकतंत्र में कानून की उचित प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल उठाते हैं, तो आपको भला-बुरा कहा जाएगा और आप पर हमलों की झड़ी लग जाएगी, जिसमें आपको 'विदेशी एजेंट' करार देना भी शामिल होगा।' उन्होंने कहा था, 'भाजपा के कुछ लोगों के लिए मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप कुछ बातें भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि मैंने पांच जून 2026 को भाजपा छोड़ दी थी।'
विदेशी फंडिंग के मामले में घेरा
उन्होंने लिखा था, 'इस राष्ट्रविरोधी वाली बात को अब बंद करें। एफसीआरए गृह मंत्रालय के तहत आता है। देश की सभी एजेंसियां विपक्ष को रिपोर्ट नहीं करती हैं। विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों में पर्याप्त कर्मचारी हैं जो विदेशी दुश्मनों से सांठगांठ करने वाले किसी भी भारतीय पर नजर रख सकते हैं। ईमानदारी से कहें तो हर विरोध प्रदर्शन और बयान को देशविरोधी या बाहरी ताकतों द्वारा वित्तपोषित बताना अब बहुत थकाऊ और उबाऊ हो चुका है।'
भाजपा ने घेरा
खास बात है कि लगातार की जा रही टिप्पणियों के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया था। तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने कहा था कि भाजपा में रहते हुए अन्नामलाई एसआईआर का समर्थन करते थे और उन्होंने इसका काम भी देखा था। अब वह इसे लेकर अपना रुख पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ एक डिबेट के दौरान अन्नामलाई ने एसआईआर का बचाव भी किया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें