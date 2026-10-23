अभिजीत दीपके को झटका, बड़े नेता ने समर्थन लिया वापस; CJP से बनाई दूरी

के अन्नामलाई पूर्व IPS अधिकारी हैं। वह लंबे समय तक तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। हाल ही में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने इससे दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि कभी भी सीजेपी का समर्थन नहीं किया है।

अभिजीत दीपके की सीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगातार निशाना साध रही है, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से अगले कदम का ऐलान नहीं किया है। (PTI Photo/Arun Sharma)

भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके के अन्नामलाई ने अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी रुख बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि वह कभी भी सीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। खास बात है कि हाल ही में उन्होंने कहा था कि वह सवाल उठाने को लेकर सीजेपी का समर्थन करते हैं। खास बात है कि अन्नामलाई ने जून में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। वह तमिलनाडु में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व IPS दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा के पोस्टर बॉय बनकर उभरे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार को अन्नामलाई ने कहा, 'हमने कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया है। उनका एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है।'

CJP के बारे में पहले क्या बोले थे अन्नामलाई ने कहा था, 'हो सकता है कि मैं उनके तौर-तरीकों या विरोध प्रदर्शन के ढंग से सहमत न होऊं, लेकिन जो सवाल वे उठाना चाहते हैं, उस मामले में मैं पूरी तरह से CJP का समर्थन करता हूं। गिरफ्तार करके जेल में डालने से CJP के नेता और भी मजबूत ही होंगे।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को SIR पर सवाल पूछने का अधिकार है।

भाजपा पर उठाए थे सवाल पूर्व IPS ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि वह दिल्ली में 12 साल से अधिक समय से सत्ता में है और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर समय एक दुश्मन पैदा करती है। अफसोस की बात है कि यह एक तरस योग्य बात है!' इसके साथ ही उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन को देशविरोधी और विदेशी फंडिंग से संचालित बताने के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

बुधवार को वी द लीडर्स के संस्थापक ने कहा था, 'आज आपको अनिश्चितकाल के लिए जेल भेजा जा सकता है, आपके जमानतदारों के बॉण्ड खारिज किए जा सकते हैं और हैरानी की बात यह है कि निवारक बॉण्ड से जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार मिलने पर एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट आपको अपने इशारों पर नचा सकता है।'

उन्होंने कहा, 'जब से मैंने नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा है, तब से मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तमिलनाडु में जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।'

उन्होंने कहा था, 'अगर आप लोकतंत्र में कानून की उचित प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल उठाते हैं, तो आपको भला-बुरा कहा जाएगा और आप पर हमलों की झड़ी लग जाएगी, जिसमें आपको 'विदेशी एजेंट' करार देना भी शामिल होगा।' उन्होंने कहा था, 'भाजपा के कुछ लोगों के लिए मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप कुछ बातें भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि मैंने पांच जून 2026 को भाजपा छोड़ दी थी।'

विदेशी फंडिंग के मामले में घेरा उन्होंने लिखा था, 'इस राष्ट्रविरोधी वाली बात को अब बंद करें। एफसीआरए गृह मंत्रालय के तहत आता है। देश की सभी एजेंसियां विपक्ष को रिपोर्ट नहीं करती हैं। विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों में पर्याप्त कर्मचारी हैं जो विदेशी दुश्मनों से सांठगांठ करने वाले किसी भी भारतीय पर नजर रख सकते हैं। ईमानदारी से कहें तो हर विरोध प्रदर्शन और बयान को देशविरोधी या बाहरी ताकतों द्वारा वित्तपोषित बताना अब बहुत थकाऊ और उबाऊ हो चुका है।'