CJP को बड़ा बना रही BJP? सौरभ दास और आशुतोष रांका की रिहाई के बाद पूर्व भाजपा नेता ने उठाया सवाल

भाजपा से इस्तीफा दे चुके अन्नामलाई ने कॉकरोच पार्टी के नेताओं के रिहा होने के बाद सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सीजेपी को बड़ा बनाकर विपक्ष के वोट काटना चाहती है? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सीजेपी को फ्री की पब्लिसिटी दे रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे सौरभ दास और आशुतोष रांका को बुधवार को जमानत मिल गई है। सात दिन जेल में रहने के बाद इन दोनों नेताओं आखिरकार रिहाई मिल गई। एक तरफ इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं, दूसरी और पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को बढ़ावा देकर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है?

बुधवार को आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई के बाद पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने सोशल मीडिया साइट पर किए एक पोस्ट में इस बात का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कॉकरोच का पुतला जलाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, "मैंने दशहरा समारोह के दौरान कॉकरोच का पुतला जलाए जाने के बारे में सुना। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इसका नेतृत्व भाजपा विधायक अशोक गोयल ने किया था।" उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा कॉकरोच जनता पार्टी को मजबूत करके विपक्ष के वोटों को बांटना चाहती है?

सीजेपी को फ्री पब्लिसिटी दे रही है भाजपा पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्नामलाई ने केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "मेरा सवाल फिर यही है। क्या BJP, CJP का विरोध कर रही है या उसे मुफ्त पब्लिसिटी दे रही है? क्या वह CJP को एक बड़ा खिलाड़ी बनाकर विपक्ष के वोटों को बंटवाना चाहती है? इस हिसाब से देखा जाए तो, CJP को इससे बेहतर PR टीम नहीं मिल सकती थी, भले ही वे इसके लिए पैसे ही क्यों न देते!" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, अन्नामलाई ने कहा कि वे न केवल CJP के विरोध करने के अधिकार का समर्थन करते हैं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस से उनके 'SIR' विरोध प्रदर्शन को लेकर भी सवाल पूछा।

सरकार के खिलाफ होने वाले हर प्रोटेस्ट को राष्ट्र विरोधी कहना बंद करें- के अन्नामलाई अन्नामलाई ने सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को सरकार समर्थकों द्वारा विदेशी फंडिंग कहने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 सालों से सत्ता में है। FCRA, केंद्रीय जांच एजेंसियों और दूतावासों जैसे अहम क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण है। ऐसे में उसे हर सरकार विरोधी आवाज को विदेशी फंडिंग वाला या राष्ट्र विरोधी कहना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, ""सच कहूं तो, केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाले हर विरोध प्रदर्शन और बयान को 'राष्ट्र-विरोधी' या 'बाहरी ताकतों द्वारा प्रायोजित' बताना अब काफी थकाऊ और उबाऊ हो गया है।"