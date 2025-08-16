पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी ज्योति, जांच में ठोस सबूत; 2500 पेज की चार्जशीट

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का आरोप है। तीन महीने की जांच के बाद 2500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है।

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का आरोप है। तीन महीने की जांच के बाद 2500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी का ‘ट्रैवेल विद जो’ नाम से यूट्यूब चैनल था। उसे हरियाणा के हिसार से मई में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि वह पाकिस्तानी उच्चायोग में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। इसके अलावा उसने कम से कम दो बार पाकिस्तान की यात्रा भी की थी।

लंबे समय से जासूसी

हिसार पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि ज्योति मल्होत्रा लंबे समय से जासूसी कर रही थी। एनडीटीवी के मुताबिक मल्होत्रा के रहीम के अलावा आईएसआई एजेंट शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लों से संपर्क थे। बता दें कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रहीम को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। उसके ऊपर भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप था।