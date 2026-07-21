मर्डर के आरोपी किशोर पर भी चल सकता है वयस्क की तरह मुकदमा, बशर्ते... SC का बड़ा फैसला
मामला मई 2022 में बिहार में एक लड़के की कथित हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग (अपीलकर्ता) ने एक अन्य नाबालिग की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी, उस समय उसकी उम्र 16 साल और 4 महीने थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जुलाई) को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि हत्या के आरोपी किसी भी किशोर पर वयस्क की तरह ही मुकदमा चलाया जा सकता है बशर्ते किशोर न्याय अधिनियम के तहत उल्लेखित 'जघन्य अपराध' जैसी कानूनी शर्तें पूरी होती हों। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने एक नाबालिग की अपील खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। यह अपील पटना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें एक लड़के की हत्या के मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने के कानूनी ढांचे को स्पष्ट करने के उद्देश्य से दिए गए इस फैसले में कहा गया है कि हत्या (पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 302) को ' किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम- 2015' के तहत 'जघन्य अपराध' माना जाना चाहिए। न्यायालय का यह फैसला बिहार में एक लड़के की गला काटकर हत्या करने के 16 वर्षीय आरोपी की अपील पर आया है।
पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अपीलकर्ता पर एक बालिग के तौर पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत है, और तदनुसार किशोर न्याय बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस मामले को नियमित अदालत में स्थानांतरित कर दे। कानूनी लड़ाई का मुख्य आधार सजा तय करने की परिभाषाओं से जुड़ी एक तकनीकी पहलू पर थी। किशोर न्याय अधिनियम के तहत 'जघन्य अपराध' की श्रेणी में उन अपराधों को रखा जाता है, जिनमें कम से कम सात साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान होता है।
उम्रकैद ही कम-से-कम सजा
किशोर आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि चूंकि आईपीसी की धारा 302 में ''मृत्युदंड या उम्रकैद' की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें साफ तौर पर ''कम से कम'' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हत्या को 'जघन्य अपराध' के बजाय 'गंभीर अपराध' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पीठ की ओर से लिखे फैसले में कहा कि हत्या के मामले में उम्रकैद ही कम-से-कम सजा है, क्योंकि धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने पर अदालतें उम्रकैद से कम सजा नहीं दे सकतीं।
'जघन्य अपराध' की श्रेणी में
न्यायालय ने फैसले में कहा, ''आईपीसी की धारा 302 के तहत आने वाले अपराध में 'मृत्युदंड या उम्रकैद' की सज़ा का प्रावधान है, कम-से-कम सजा उम्रकैद होती है। इसलिए इसे 'जघन्य अपराध' की श्रेणी में रखा जाएगा।'' किशोर न्याय बोर्ड ने शुरू में यह तय किया था कि आरोपी किशोर का मुकदमा बोर्ड खुद चलाएगा, लेकिन अपीलीय सत्र न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया। आरोपी किशोर पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के फैसले को बाद में उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के फैसले को किशोर ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।