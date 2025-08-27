Justices Alok Aradhe and Vipul Pancholi become Supreme Court New Judge One Can Become CJI कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली, जो बने सुप्रीम कोर्ट में नए जज, India News in Hindi - Hindustan
जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया गया है। दोनों की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्रालय ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस विपुल पंचोली साल 2031 में सीजेआई भी बन सकते हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 03:42 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को दोनों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दोनों जजों के पदोन्नति की सिफारिश की थी। इसमें जस्टिस पंचोली अक्टूबर 2031 में सीजेआई बन सकते हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, ''भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, (i) श्री न्यायमूर्ति आलोक अराधे, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय और (ii) श्री न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।''

दोनों जजों के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 34 जजों की अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के साथ कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जज बी.वी. नागरत्ना ने विपुल पंचोली को पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा था कि उनकी नियुक्ति न्याय के लिए प्रतिकूल होगी।

सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जे.के. माहेश्वरी और नागरत्ना की पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने 25 अगस्त को बैठक की और केंद्र को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस पंचोली के नामों की शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की। जस्टिस पंचोली, शीर्ष न्यायालय के जज बनने के बाद, जस्टिस जॉयमाल्या बागची के रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनने की कतार में होंगे।

कौन हैं जस्टिस विपुल पंचोली

जस्टिस विपुल पंचोली का जन्म 28 मई 1968 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स) और सर एल.ए. शाह लॉ कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक समूह में विधि स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। वे सितंबर 1991 में बार में आए और गुजरात हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद, गुजरात हाई कोर्ट में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त हुए और मार्च 2006 तक सात वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहे। पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने 24 जुलाई, 2023 को पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली और 21 जुलाई, 2025 को पटना हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस बने।

कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे

जस्टिस आलोक अराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ। वह अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके पहले वे तेलंगाना हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी जस्टिस के तौर पर काम किया है। उनका जन्म रायपुर (उस समय मध्य प्रदेश) में 1964 को हुआ। बीएससी और एलएलबी करने के बाद उन्होंने 1988 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने सिविल, संवैधानिक, मध्यस्थता और कंपनी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। बाद में साल 2007 में उन्हें वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया।

Supreme Court
