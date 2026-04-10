महाभियोग के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, क्या उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट लाभ मिलेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के न्यायिक कामकाज छीन लिए और उन्हें कोई काम न सौंपने के निर्देश जारी किए। घटना के बाद संसदीय प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से गठित समिति ने इन-हाउस जांच शुरू की।
लुटियंस दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से एक स्टोररूम में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया। अब जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के साथ सबसे बड़ा सवाल पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है। कानूनी जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 के तहत इस्तीफा रिटायरमेंट माना जा सकता है। इसलिए जस्टिस वर्मा को सामान्य रिटायरमेंट वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलने की संभावना है। अगर संसद की ओर से महाभियोग के जरिए उन्हें हटाया जाता, तो वे इन लाभों से वंचित हो जाते।
हालांकि, यह पहलू कई लोगों को चुभ सकता है। क्या न्यायिक पद पर रहते हुए हुई अनियमितता के बावजूद पूर्ण लाभ मिलना उचित है? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इस्तीफे को रिटायरमेंट के समकक्ष माना गया है। यह स्थिति न्यायिक नैतिकता और कानूनी प्रावधानों के बीच के अंतर को उजागर करती है, जहां संस्था की गरिमा बनाम व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बिगड़ता दिखता है। इस घटना ने न्यायपालिका में सुधार की जरूरत को एक बार फिर सामने रखा है। आम नागरिक न्यायालयों से निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद रखते हैं। जब शीर्ष स्तर पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं।
जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या है दावा
बता दें कि यशवंत वर्मा ने घर पर मिली नकदी से अपने या अपने परिवार का कोई लेना-देना नहीं होने का दावा किया। लेकिन इस घटना ने न्यायाधीशों की निष्पक्षता और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वर्मा के न्यायिक कामकाज छीन लिए और उन्हें कोई काम न सौंपने के निर्देश जारी किए। घटना के बाद संसदीय प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से गठित समिति ने इन-हाउस जांच शुरू की और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चली।
अभियोजन पक्ष ने मार्च में अपना पक्ष रखा, जबकि जस्टिस वर्मा को अपना बचाव पेश करने का समय दिया गया था। ठीक उसी दिन, जब वे अपने बचाव की दलीलें शुरू करने वाले थे, जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। अपने पत्र में उन्होंने गहरी वेदना के साथ इस्तीफा देने का जिक्र किया और कहा कि यह सम्मानजनक सेवा का अंत है। इस्तीफे के साथ महाभियोग की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो गई।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें