Justice Yashwant Varma update: सरकारी आवाज में जली नकदी मिलने के बाद विवादों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर से खुद को निर्दोष कहा है। इसके साथ ही उन्होंने हटाए जाने की प्रक्रिया का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद इसका कोई मतलब नहीं।

जली नकदी वाले जस्टिस वर्मा का तर्क, बोले- इस्तीफे के बाद महाभियोग का मतलब नहीं

सरकारी आवास पर जली नकदी मिलने के बाद चर्चा में आए जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर से खुद को निर्दोष बताया है। इसके साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट जज के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का भी विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के पद से 9 अप्रैल 2026 को ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में उन्हें जज के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का कोई संवैधानिक आधार नहीं रह जाता।

लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर से अपने आवास पर मिले नोटों की जानकारी होने से इनकार किया। जली नकदी मिलने के बाद विवादों में आए जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की तलवार लटकी हुई है। इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए जस्टिस वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में संवैधानिक दायरों का तर्क दिया था। इस पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि इस्तीफे के बाद उन्होंने लिखा कि वह पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई का कोई संभावित आधार नहीं बचा है। बकौल, जस्टिस वर्मा न्यायाधीश द्वारा इस्तीफा दे दिए जाने के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाता है।

लोकसभा समिति ने क्या कहा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बनाई गई कमिटी ने जस्टिस वर्मा के जवाब को संतोषजनक नहीं माना था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के ऊपर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर 500 रुपए की नकदी मिली थी। जस्टिस वर्मा अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि आखिर यह पैसा वहां पहुंचा कैसे।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद को बताया निर्दोष 10 सितंबर को लिखे इस पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्हें अपने पूर्व सरकारी आवास के स्टोर रूम में रखी नकदी के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी।

अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिस कमरे में नकदी मिलने की बात की जा रही है। उसे वह स्टोर रूम की तरह उपयोग करते थे। यह पूरा कमरा मुख्य भवन से अलग था। इसके पीछे एक गेट भी था, जिस पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं रहता था। इसके अलावा, जिस दिन जली हुई नकदी मिलने की घटना हुई, उस दिन वह छुट्टी पर गए हुए थे।

इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर दिए गए इस्तीफे को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस इस्तीफे को उनके ऊपर लगे आरोपों की स्वीकृति के तौर पर नहीं देखा जाए।

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की टाइमलाइन- . 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अधजले नोट मिले।

. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनको कामकाज से हटा दिया गया। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर

. सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी ने उन्हें कदाचार को दोषी ठहराकर पद से हटाने की सिफारिश की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग की कार्रवाई की सिफारिश की

. जस्टिस वर्मा ने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें पद से हटाने से जुड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जस्टिस वर्मा ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की। लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

. 9 अप्रैल 2026 को जस्टिस वर्मा ने महाभियोग की प्रक्रिया के बीच इस्तीफा दे दिया।

. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जल्द ही दोनों सदनों में रखा जाएगा।

महाभियोग से ज्यादा इस्तीफे की तरफ क्यों झुक रहे जस्टिस यशवंत वर्मा? जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले को कई बार याचिकाओं के जरिए सुलझाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में भी वह अपने इस्तीफे पर ही तर्क दे रहे हैं।

दरअसल, अगर कोई जज को महाभियोग के जरिए हटाया जाता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर इस्तीफा दिया जाता है, तो पेंशन संबंधी तमाम सुविधाएं मिलती रहती हैं। भारत में अभी तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। जस्टिस सौमित्र सेन और जस्टिस पी. डी दिनाकरन जैसे मामलों में इन जजों ने महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।