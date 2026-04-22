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जस्टिस स्वर्ण कांता ने बर्थडे पर भी किया एक्स्ट्रा काम, केजरीवाल पर रात 8 बजे तक सुनाया फैसला

Apr 22, 2026 11:19 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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यह मामला अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया था।

जस्टिस स्वर्ण कांता ने बर्थडे पर भी किया एक्स्ट्रा काम, केजरीवाल पर रात 8 बजे तक सुनाया फैसला

Justice Swarana Kanta Sharma: दिल्ली के सियासी और न्यायिक गलियारों में इन दिनों आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बहस की खूब चर्चा हो रही है। केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाने के लिए जज ने न केवल कोर्ट का समय खत्म होने के बाद तक काम किया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ दिवस जन्मदिन को भी प्राथमिकता नहीं दी।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाम के करीब 6:10 बज रहे थे। आमतौर पर अदालतें खाली हो जाती हैं। इस समय जस्टिस शर्मा ने ओपन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया। यह फैसला कोई संक्षिप्त आदेश नहीं था। जस्टिस शर्मा को अपना निर्णय पूरा पढ़ने में 50 मिनट से अधिक का समय लगा।

दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की गंभीरता का अंदाजा दोपहर में ही लग गया था। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी थी। उस समय अदालत कक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और एएसजी एस.वी. राजू जैसे दिग्गज कानूनी चेहरे मौजूद थे। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल मामले का फैसला तैयार करने की व्यस्तता के कारण वह लंच के बाद नहीं बैठ पाएंगी।

रात करीब 7:30 बजे जब कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हुई, तब कोर्ट रूम में मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मियों को एक रोचक जानकारी मिली। जब किसी ने जस्टिस शर्मा को उनके जन्मदिन के बावजूद इतनी मेहनत करने और देर शाम तक फैसला सुनाने के लिए धन्यवाद दिया, तब अदालत का माहौल थोड़ा भावुक और सम्मानजनक हो गया। उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य को प्राथमिकता देकर एक मिसाल पेश की।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया था। केजरीवाल का तर्क रहा है कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव के समय राजनीति से प्रेरित है और इसके लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। ईडी का दावा है कि उनके पास मनी ट्रेल और गवाहों के बयान हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

इससे पहले भी ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच इस मामले को लेकर कई तीखी बहसें हो चुकी हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ इस पूरे मामले में बारीकी से कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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