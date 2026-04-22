जस्टिस स्वर्ण कांता ने बर्थडे पर भी किया एक्स्ट्रा काम, केजरीवाल पर रात 8 बजे तक सुनाया फैसला

यह मामला अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया था।

Justice Swarana Kanta Sharma: दिल्ली के सियासी और न्यायिक गलियारों में इन दिनों आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बहस की खूब चर्चा हो रही है। केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाने के लिए जज ने न केवल कोर्ट का समय खत्म होने के बाद तक काम किया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ दिवस जन्मदिन को भी प्राथमिकता नहीं दी।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाम के करीब 6:10 बज रहे थे। आमतौर पर अदालतें खाली हो जाती हैं। इस समय जस्टिस शर्मा ने ओपन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया। यह फैसला कोई संक्षिप्त आदेश नहीं था। जस्टिस शर्मा को अपना निर्णय पूरा पढ़ने में 50 मिनट से अधिक का समय लगा।

दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की गंभीरता का अंदाजा दोपहर में ही लग गया था। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी थी। उस समय अदालत कक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और एएसजी एस.वी. राजू जैसे दिग्गज कानूनी चेहरे मौजूद थे। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल मामले का फैसला तैयार करने की व्यस्तता के कारण वह लंच के बाद नहीं बैठ पाएंगी।

रात करीब 7:30 बजे जब कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हुई, तब कोर्ट रूम में मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मियों को एक रोचक जानकारी मिली। जब किसी ने जस्टिस शर्मा को उनके जन्मदिन के बावजूद इतनी मेहनत करने और देर शाम तक फैसला सुनाने के लिए धन्यवाद दिया, तब अदालत का माहौल थोड़ा भावुक और सम्मानजनक हो गया। उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य को प्राथमिकता देकर एक मिसाल पेश की।

क्या है पूरा विवाद? यह मामला अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया था। केजरीवाल का तर्क रहा है कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव के समय राजनीति से प्रेरित है और इसके लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। ईडी का दावा है कि उनके पास मनी ट्रेल और गवाहों के बयान हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।