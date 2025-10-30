CJI गवई के बाद कौन होगा अगला प्रधान न्यायाधीश, सरकार ने कर दिया ऐलान

संक्षेप: सीजेआई बीआर गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी है। वे 24 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे।

केंद्र सरकार ने देश के अगले प्रधान न्यायाधीश (CJI) का ऐलान कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं। वर्तमान सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर होंगे और 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई पद की शपथ लेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज, श्री जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर, 2025 से भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है। मैं उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।'

इससे पहले, सीजेआई गवई ने केंद्र से जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश अगले CJI के तौर पर की थी। अभी के CJI गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज, जस्टिस सूर्यकांत, 23 नवंबर को CJI गवई के रिटायरमेंट के बाद 24 नवंबर को भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे। सीजेआई गवई, जिन्होंने इस साल 14 मई को शपथ ली थी, ने केंद्रीय लॉ मिनिस्ट्री से जस्टिस सूर्यकांत को अगला सीजेआई अपॉइंट करने की सिफारिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट के एक प्रेस नोट में बताया गया था, 'भारत के माननीय चीफ जस्टिस, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज, माननीय जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपने सक्सेसर के तौर पर करते हैं।" जस्टिस सूर्यकांत, जिन्हें 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वे 9 फरवरी, 2027 को रिटायर होने वाले हैं।