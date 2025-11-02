ओवर कॉन्फिडेंस में हार गया था मुकदमा, जस्टिस सूर्यकांत ने बताया अपना किस्सा; क्या था केस?

संक्षेप: लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक बार वह ओवर कॉन्फिडेंस में मुकदमा हार गए। यह दो भाइयों के बीच संपत्ति का मुकदमा था। लेकिन इससे उन्होंने बड़ी सीख ली।

भारत के भावी प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने करियर का किस्सा सुनाते हुए कहा कि वकीलों को चिल्लाने की नहीं बल्कि तैयारी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि एक बार वह खुद ओवर कॉन्फिडेंस में मुकदमा हार गए। इसके बाद उ्हें सीख मिली की केस को बारीकी से स्टडी करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं से कहा कि वे हमेशा जिज्ञासु बने रहें। उन्होंने कहा कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए सीखना कभी बंद न करें और बौद्धिक निश्चितता पर भी सवाल उठाना सीखें।

उन्होंने कहा, ‘मैं आज पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कानून का पेशा आपका होगा, इसलिए नहीं कि यह आपके सामने एकमात्र रास्ता है, बल्कि इसलिए कि यह वह रास्ता है, जिसे बदलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं।'

जस्टिस सूर्यकांत ने छात्र-छात्राओं को बेहतर अधिवक्ता बनने का सूत्र देते हुए कहा, 'एक विचार जो आपके साथ रह सकता है, वह है उन वकीलों के बीच का फर्क जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करते हैं और जो सच्चे मायनों में कामयाब होते हैं। यह फर्क इससे तय नहीं होता कि आप शुरू में कितना जानते हैं, बल्कि आपके जिज्ञासु बने रहने और कभी सीखना बंद न करने की इच्छा से निर्धारित होता है।'

उन्होंने कहा कि यह विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर है। उन्होंने कहा, ‘लोहिया एक ऐसे इंसान थे जो मानते थे कि बौद्धिक निश्चितता आराम की सबसे खतरनाक श्रेणी है।’ न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'लोहिया की विरासत हमें सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए यह पूछने की हिम्मत चाहिए कि क्या यह (काम) इस तरह होना चाहिए, या (किसी) अलग तरह से? नयापन तब शुरू होता है जब हम सवाल करने की हिम्मत करते हैं।'

कानून के क्षेत्र में अपने सफर का एक शुरुआती सबक याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वह एक बार दो भाइयों के बीच सम्पत्ति के झगड़े के मुकदमे को अति आत्मविश्वास की वजह से हार गए थे। उन्होंने कहा, 'मुझे खुद पर इतना विश्वास हो गया था कि मैंने अपने ‘ड्राफ्ट’ (मुकदमे का लिखित दस्तावेज) को दोबारा देखने या अपनी दलीलों को दोबारा जांचने की जहमत नहीं उठाई।'जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'जब मैं हार गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस मुकदमे के जरूरी सवालों को नजरअंदाज कर दिया था। उस नाकामी ने मुझे हर बार शून्य से शुरू करना सिखाया। हर मामले का बारीकी से अध्ययन करना दरअसल नाकामी से पैदा हुई वह आदत बनी जो मेरी नयी सोच की नींव बन गई।'