सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की युवा वकीलों को सलाह, बताया कहां धड़कती है कानून की नब्ज

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि युवा वकीलों को ग्लैमर और कॉर्पोरेट फर्म्स के मोह से आगे देखना चाहिए। हाईकोर्ट और निचली अदालतों में ही कानून की असली नब्ज धड़कती है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि युवा वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय और कॉपोर्रेट लॉ फर्मों के आकर्षण से आगे देखना चाहिए। क्योंकि भारत में कानून की असली नब्ज जिला और उच्च न्यायालयों में धड़कती है, जहां पर आम लोग न्याय की तलाश में आते हैं। गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई बी आर गवई के रिटायर होने के बाद नवंबर में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल सकते हैं।

गुवाहाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ज्यूडिशियल एकेडमी के दीक्षांत समारोह में नए नवेले वकीलों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ने उन्होंने ग्लैमर से दूर रहकर कानूनी क्षेत्र की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आजकर बहुत से छात्र सफलता को ग्लैमर से जोड़ते हैं। वह निचली अदालतों यहां तक की हाईकोर्ट में भी मिलने वाले अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें कमतर समझते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाले अवसरों के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि निचली और हाई कोर्ट में ही धूल, देरी और मानवीय कहानियों के बीच सचमुच कानून की नब्ज धड़कती है।"