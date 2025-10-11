Justice Surya Kant advice to young lawyers Look beyond law firms glamour pulse of law beats in HC and lower courts सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की युवा वकीलों को सलाह, बताया कहां धड़कती है कानून की नब्ज, India News in Hindi - Hindustan
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की युवा वकीलों को सलाह, बताया कहां धड़कती है कानून की नब्ज

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि युवा वकीलों को ग्लैमर और कॉर्पोरेट फर्म्स के मोह से आगे देखना चाहिए। हाईकोर्ट और निचली अदालतों में ही कानून की असली नब्ज धड़कती है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 03:53 PM
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की युवा वकीलों को सलाह, बताया कहां धड़कती है कानून की नब्ज

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि युवा वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय और कॉपोर्रेट लॉ फर्मों के आकर्षण से आगे देखना चाहिए। क्योंकि भारत में कानून की असली नब्ज जिला और उच्च न्यायालयों में धड़कती है, जहां पर आम लोग न्याय की तलाश में आते हैं। गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई बी आर गवई के रिटायर होने के बाद नवंबर में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल सकते हैं।

गुवाहाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ज्यूडिशियल एकेडमी के दीक्षांत समारोह में नए नवेले वकीलों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ने उन्होंने ग्लैमर से दूर रहकर कानूनी क्षेत्र की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आजकर बहुत से छात्र सफलता को ग्लैमर से जोड़ते हैं। वह निचली अदालतों यहां तक की हाईकोर्ट में भी मिलने वाले अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें कमतर समझते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाले अवसरों के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि निचली और हाई कोर्ट में ही धूल, देरी और मानवीय कहानियों के बीच सचमुच कानून की नब्ज धड़कती है।"

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन कभी भी सीखने की चाहत पर प्रतिष्ठा की चाहत हावी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "कई प्रतिभाशाली ग्रैजुएट्स बहस और मिसालें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उनसे याचिका तैयार करने को कह दिया जाए, तो वह नहीं कर पाते। वह संवैधानिक सिद्धांतों की संरचना को तो जानते हैं, लेकिन एक न्याय किस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा इसको नहीं समझते।"

Supreme Court sdo court Assam
