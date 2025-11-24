छोटे से शहर से शुरू की वकालत, अब होंगे CJI; ऐसा है जस्टिस सूर्यकांत का सफर; शपथ आज
Justice Surya Kant: भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत का सफर बेहद प्रेरणादायक है। एक छोटे से शहर में जन्म, मिडिल क्लास परिवार। छोटे शहर से ही वकालत की शुरुआत और अब सीजेआई के पद तक पहुंचना। यह अपने आप में बेमिसाल है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह कई ऐतिहासिक फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, बिहार एआईआर, पेगासस स्पाइवेयर आदि शामिल है।
हरियाणा के हिसार में जन्म
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी, 1962 को हुआ। उनका परिवार एक मध्यमवर्गीय परिवार रहा। वहीं, पर उन्होंने कानून के क्षेत्र में कदम रखा और वकील के रूप में शुरुआत की। यहां से चलते हुए आज जस्टिस सूर्यकांत देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। उन्हें 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर में ‘प्रथम श्रेणी में प्रथम’ स्थान प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त है।
कितने महीने का कार्यकाल
इसी साल 30 अक्टूबर को जस्टिस सूर्यकांत को अगला प्रधान न्यायधीश नियुक्त किया गया था। वह इस पद पर लगभग 15 महीने तक रहेंगे। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नौ फरवरी, 2027 को रिटायर होंगे। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई उल्लेखनीय फैसले लिखे। जस्टिस सूर्यकांत को पांच अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
यह रहे कुछ अहम फैसले
-सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़े फैसले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकारों पर फैसले देने के लिए जाना जाता है।
-जस्टिस सूर्यकांत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति के परामर्श पर हाल में सुनवाई करने वाली न्यायालय की पीठ में शामिल हैं। इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका असर सभी राज्यों पर पड़ सकता है।
-वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था, तथा निर्देश दिया था कि सरकार के समीक्षा करने तक इसके तहत कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।
-न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निर्वाचन आयोग से बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का ब्योरा सार्वजनिक करने को भी कहा था।