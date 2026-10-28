CJP नेता सौरभ दास से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का क्या रिश्ता? पुरानी तस्वीर पर दी सफाई

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास को मेंटर करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर मुलाकात हुई थी और उन्होंने भाषा में नरमी बरतने की सलाह दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास (तस्वीर- सौरभ दास/X)

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह सौरभ दास के मेंटर नहीं रहे हैं। उनसे मुलाकात महज एक-दो बार पत्रकार के तौर पर हुई थी। जस्टिस कौल ने बताया कि उन्होंने सौरभ को भाषा में थोड़ी नरमी बरतने की सलाह जरूर दी थी। उनके मुताबिक, अलग-अलग पीढ़ियों के बातचीत करने के तरीके में अंतर होता है।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में जस्टिस कौल ने कहा कि करीब एक साल पहले दिवाली के एक कार्यक्रम में सौरभ दास के साथ उनकी तस्वीर खींची गई थी। अब इस तस्वीर का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि उनकी कोई खास विचारधारा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब सौरभ दास खबरों में भी नहीं थे।

‘दिवाली पर 10 मिनट के लिए गया था’ जस्टिस संजय किशन कौल ने मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि सौरभ दास पत्रकार थे और शायद उनसे एक-दो बार मुलाकात हुई थी। दिवाली के समय सौरभ ने उनसे कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। उस समय जस्टिस कौल कहीं और जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने 10 मिनट के लिए वहां आने की बात कही।

उन्होंने बताया, ‘‘मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कॉफी पी लो, मैं 10 मिनट के लिए वहां होकर आता हूं और फिर हम निकल जाएंगे। बस, इतना ही हुआ था।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सौरभ दास को मेंटर किया था, तो जस्टिस कौल ने इससे इनकार किया। हालांकि, उन्होंने माना कि एक-दो मुलाकातों के दौरान उन्होंने सौरभ को अपनी भाषा पर ध्यान देने की सलाह दी थी।

‘भाषा में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए’ जस्टिस कौल ने कहा कि उनकी पीढ़ी में बातचीत के दौरान ज्यादा सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि जेन-जी यानी नई पीढ़ी की भाषा अलग हो। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए इस तरह की भाषा कई बार असहज करने वाली होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे हिसाब से भाषा के मामले में लोगों को कुछ कदम पीछे हटना चाहिए, कम से कम हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए। हम इस तरह की भाषा के आदी नहीं हैं, इसलिए कई बार इससे ठेस पहुंचती है।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी भाषा अदालतों तक पहुंच सकती है और क्या यह चिंता का विषय है, तो उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी भाषा में संयम बरतना चाहिए।

सीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं को आक्रामकता कम करने की सलाह देने या सुधार के लिए आक्रामकता को जरूरी मानने के सवाल पर जस्टिस कौल ने कोई खास सलाह देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘‘मैं उन्हें किसी भी तरह की सलाह नहीं देना चाहूंगा। कल खबर आ जाएगी कि मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं!’’ इसके बाद उन्होंने कहा कि वह इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की धारणाएं कैसे बनने लगती हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्ष व्यक्ति की भूमिका पर क्या कहा? जस्टिस कौल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए कि नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं।

उन्होंने कहा कि अदालत इस पहलू का विश्लेषण कर सकती है। साथ ही, उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद सरकार कानून में बदलाव कर सकती है। ऐसे में यह भी विचार करने की जरूरत है कि नियुक्ति के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाना चाहिए या नहीं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए थे CJP कार्यकर्ता जस्टिस कौल की ये टिप्पणियां कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद आई हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किए जाने के बावजूद वहां प्रदर्शन करने का मामला विवाद का विषय बना हुआ है।

दिल्ली पुलिस इस मामले में सीजेपी के नेताओं से पूछताछ करना चाहती है। वहीं, कार्यकर्ताओं ने अदालत में लिखित आश्वासन दिया है कि वे सार्वजनिक शांति भंग नहीं करेंगे और भविष्य में होने वाले प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में रहकर करेंगे।

सीजेपी कार्यकर्ता अशुतोष रांका, सौरभ दास और अजिंक्य शिंदे शुक्रवार को अपनी जमानत की पुष्टि के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश हुए। कार्यकर्ताओं के मुताबिक, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में तय की है।

इससे पहले, तीनों कार्यकर्ता 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्हें दोपहर 12 बजे जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया था। रांका ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया था कि वे तय तारीख पर पेश नहीं हो सकते और पूछताछ के लिए नई तारीख का इंतजार कर रहे थे। क्राइम ब्रांच ने तीनों को राजौरी गार्डन स्थित अपने कार्यालय में बुलाया था।

अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके भरने का दिया था आदेश इससे पहले, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सौरभ दास और अशुतोष रांका के निजी मुचलके और जमानतदारों के बॉन्ड स्वीकार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। दोनों ने शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने का लिखित आश्वासन भी दिया था।