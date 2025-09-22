5 करोड़ गुजारा मांग रही थी अमेजन इंजीनियर की पत्नी, जस्टिस पारदीवाला ने खूब सुनाया

कोर्ट ने पाया कि शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ था। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की थी कि पत्नी बहुत ज्यादा मांग कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पुरुष के वकील से कहा, 'आप इन्हें वापस बुलाकर गलती कर रहे हैं।

शादी के महज एक साल बाद ही पति से अलग होने की तैयारी कर रही महिला को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, इसकी वजह महिला की तरफ से की जा रही करोड़ों रुपये की मांग है। नौबत यहां तक आ गई कि अदालत ने शख्स से यह तक कह दिया कि आप उस महिला को वापस बुलाकर गलती कर रहे हैं। साथ ही महिला के वकील को भी फटकार लगाई है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, महिला एक साल की शादी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग कर रही थी। इसपर अदालत ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर जाने की सलाह दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की मांग बरकरार रही, तो कोर्ट की तरफ से बहुत कड़ा आदेश जारी किया जाएगा।

कोर्ट ने पाया कि शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ था। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की थी कि पत्नी बहुत ज्यादा मांग कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पुरुष के वकील से कहा, 'आप इन्हें वापस बुलाकर गलती कर रहे हैं। आप इन्हें नहीं संभाल पाएंगे। सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं।' कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये की मांग को अनुचित बताया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट इसके खिलाफ आदेश दे सकता है।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'आप पक्षों को मामला निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर जाने की सलाह देते हैं। हम जानकारी दी गई है कि पत्नी ने शादी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग रखी है। पक्षों का वैवाहिक जीवन सिर्फ एक साल का ही है।' उन्होंने कहा, 'अगर पत्नी का रुख ऐसा ही रहता है, तो हमें कुछ आदेश जारी करने होंगे, जो हो सकता है कि उन्हें अच्छे ना लगें।'

जस्टिस ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि पत्नी कुछ उचित मांग रखेंगी और इस मामले को खत्म करेंगी।'