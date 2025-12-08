Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsjustice not done to Vande Mataram treated like an extra says Defence Minister Rajnath Singh
न्याय नहीं हुआ, एक्स्ट्रा की तरह बर्ताव; वंदे मातरम् पर बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

न्याय नहीं हुआ, एक्स्ट्रा की तरह बर्ताव; वंदे मातरम् पर बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

संक्षेप:

संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। इसे साइडलाइन कर दिया गया।

Dec 08, 2025 05:52 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् के साथ न्याय नहीं हुआ। इसे साइडलाइन कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहाकि आज जब हम राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं तो यह सच स्वीकार करना होगा कि वंदे मातरम् के साथ जो न्याय होना चाहिए था, नहीं हुआ। उन्होंने कहाकि वंदे मातरम् अपने आप में पूरा है। लेकिन इसे अधूरा रखने की पूरी कोशिश की गई।

रक्षामंत्री ने कहाकि स्वतंत्र भारत में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को समान स्थान दिया जाएगा। जन गण मन, जो राष्ट्रगान है, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया, लेकिन वन्दे मातरम के साथ किसी एक्स्ट्रा जैसा व्यवहार किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वन्दे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहाकि सन 1906 में भारत का पहला ध्वज डिजाइन किया गया था। उस ध्वज के केंद्र में वन्दे मातरम् लिखा गया था, जिसे पहली बार बंगाल में फहराया गया था। अगस्त 1906 में, जनता में जागरुकता बढ़ाने के लिए वन्दे मातरम् नामक एक अखबार भी शुरू किया गया था। यह वह समय था जब वन्दे मातरम् केवल एक शब्द नहीं था, यह एक भावना, प्रेरणा का स्रोत और एक कविता थी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोक सभा चर्चा के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ‘वन्दे मातरम’ की व्याख्या पर संबोधन दिया। उन्होंने कहाकि लेखक के ‘रूपक’ अक्सर गलत समझे जाते थे, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर। सिंह ने कहाकि इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाई इन ‘रूपकों’ को नहीं समझते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Rajnath Singh Parliament Winter Session Up Latest News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।