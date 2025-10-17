थोड़ा रुकिए... फैसला सुनाकर ही होऊंगा रिटायर; AM सिंघवी ने ऐसा क्या कहा कि तपाक से बोल पड़े CJI

संक्षेप: SG तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि 2015 से 2025 तक सभी राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए कुल संदर्भों की संख्या 381 है, अगर इन सभी को अदालत में लाया गया तो उस पर निर्णय लेने के लिए स्थायी रूप से दो अलग-अलग पीठ बनानी होंगी।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ आज (शुक्रवार, 17 अक्टूबर को) तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल आन एन रवि द्वारा तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के उनके फैसले को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह विधेयक को मंजूरी देने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। इस पर CJI गवई ने सिंघवी से कहा कि इस याचिका पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ (Presidential Reference) पर आने वाले फैसले तक इंतजार करें।

CJI बी आर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ के फैसले के बाद ही सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि चूंकि गवर्नर ने बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, ऐसे में अगर अब अगर राष्ट्रपति कुछ करते हैं, तो क्या होगा? इस पर CJI गवई ने कहा, ‘‘अभी तो हमलोग कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। आपको राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले आने तक इंतजार करना होगा। आपको मुश्किल से चार सप्ताह और इंतजार करना होगा। संदर्भ पर 21 नवंबर से पहले निर्णय ले लिया जाएगा।’’

23 नवंबर को रिटायर हो रहे CJI बीआर गवई दरअसल, 21 नवंबर को मौजूदा CJI बीआर गवई का अंतिम कार्यदिवस होगा। वह 23 नवंबर को इस पद से रिटायर हो रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए CJI ने सिंघवी से कहा कि आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि, कितने दिन का इंतजार करना होगा? उस पर खुद ही टाइमलाइन तय कर दी और इशारा किया कि रिटायर होने से पहले ही राष्ट्रपति के संदर्भ मामले पर फैसला सुनाकर विदा होंगे।

दस साल में कुल 381 संदर्भ आए इसी बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि 2015 से 2025 तक देश के सभी राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए कुल संदर्भों की संख्या 381 है, अगर इन सभी को अदालत में लाया गया तो उस पर निर्णय लेने के लिए स्थायी रूप से दो अलग-अलग पीठ बनानी होंगी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भी कूद पड़े। उन्होंने कहा, आज सवाल यह है कि क्या राज्यपाल एक न्यायाधीश की तरह हर खंड की जाँच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह सही है और यह गलत है? अगर वे हर धारा और प्रावधान को सही-गलत के चश्मे से देखते हैं तो राज्यपालों को भी यहाँ अदालत में बैठना होगा।

आज़ादी के बाद से ही ऐसा होता आ रहा इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि राज्यपाल आज़ादी के बाद से ही ऐसा करते आ रहे हैं, यह उनका काम है। जब बहस और बढ़ने लगी तो CJI बीच-बचाव में कूद पड़े और उन्होंने फिर कहा, बस 4 हफ्ते और। रुकिए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति संदर्भ मामले में फैसला आने के बाद इस मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया।

11 सितंबर को SC ने फैसला सुरक्षित रख लिया था बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ पर 11 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रपति संदर्भ में पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने का राज्यपाल का कृत्य ‘‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 200 का उल्लंघन है तथा प्रारम्भ से ही अमान्य है।’’