जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उस समय प्रणब दा ने ही उन्हें टीएमसी छोड़कर भाजपा में जाने की सलाह दी थी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को कभी ममता बनर्जी का करीबी और तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (BJP) में आने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ और तेजी से बढ़ा। कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु पर भाजपा ने इस कदर भरोसा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में कोई देरी नहीं की। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी से भाजपा में आने का सफर काफी रोचक रहा है।

जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उस समय प्रणब दा ने ही उन्हें टीएमसी छोड़कर भाजपा में जाने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान खुद इसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि वह दिसंबर 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। उसी साल अगस्त महीने में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था।

प्रणब मुखर्जी को अभिभावक मानते थे शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तब प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था, "अगर तुम एक कर्मचारी बने रहना चाहते हो तो यहीं TMC में रहो। अगर तुम अपना खुद का रास्ता बनाना चाहते हो तो मोदी जी के साथ जुड़ जाओ।" आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कई मौकों पर उन्हें अपना गुरु बताया था।

'बुआ-भतीजे की कंपनी है टीएमसी" TMC पर तंज कसते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "यह असल में एक 'एक बुआ-भतीजे' की कंपनी है। मैं भी इसका हिस्सा था, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मैं एक कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता था। प्रणब मुखर्जी मेरे गुरु थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मैं उनसे रायसीना हिल्स में मिलने गया था। तब तक अभिषेक बनर्जी भी राजनीति में आ चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने मुझसे कहा था कि तुम जो करना चाहते हो, उसके बारे में सोच-समझकर फैसला लेना।"

शुभेंदु अधिकारी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी उस मुलाकात को याद करते हुए कहा, "प्रणब मुखर्जी ने तब मुझसे का था- अगर तुम एक कर्मचारी बनकर ही रहना चाहते हो तो यहीं रहो। लेकिन अगर तुम अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहते हो तो मोदी जी के साथ जुड़ जाओ।" शुभेंदु ने कहा कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। वे एक अभिभावक और मार्गदर्शक थे। एक राजनेता के रूप में उनकी भूमिका से परे सभी भारतीय उनका बहुत सम्मान करते हैं।