बंगाल में पहला होल्डिंग सेंटर खुलते ही घुसपैठियों की आई शामत; 24 घंटे में 12 धराए; मालदा में 9 कैद

एक अधिकारी के अनुसार, डिटेंशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इनमें 24 घंटे CCTV से निगरानी, ​​पुलिस, सिविल डिफेंस कर्मियों और नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती शामिल है। साथ ही, बंदियों के खाने-पीने और देखभाल का भी इंतजाम किया गया है।

पश्चिम बंगाल की नई नवेली भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों के मुताबिक अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को पहली बार राज्य में दो नए होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन कैम्प खोले हैं, जहां 24 घंटों से भी कम समय में 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंद किया गया है। इनमें से नौ मालदा में बने पहले 'होल्डिंग सेंटर' में बंद हैं, जबकि तीन मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला में बने डिटेंशन सेंटर में बंद हैं।

शुभेंदु सरकार ने पहले ही घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान का ऐलान किया है। इसी प्रक्रिया के तहत पहचान किए गए गए घुसपैठियों को बंगलादेश वापस भेजने से पहले अस्थायी रूप से रखने के लिए ये 'होल्डिंग सेंटर' बनाये गये हैं। ये सेंटर क्रमशः मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला और मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में शुरू हुए हैं। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के सख्त निर्देश जारी किये थे। इन निर्देशों के महज 24 घंटे बाद ही इन घुसपैठियों को दोनों 'होल्डिंग सेंटरों' में भेजा गया है।

डिटेंशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम एक अधिकारी के अनुसार, सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। इनमें 24 घंटे CCTV से निगरानी, ​​पुलिस, सिविल डिफेंस कर्मियों और नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती शामिल है। साथ ही, बंदियों के खाने-पीने और देखभाल का भी इंतज़ाम किया गया है। ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बंगाल में यह अपनी तरह का एकमात्र सेंटर है। इसे इंग्लिश बाज़ार के चंदन पार्क में बनाया गया है। यहाँ अभी नौ लोग रह रहे हैं—जिनमें तीन महिलाएँ और छह नाबालिग शामिल हैं। इन्हें रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच गाज़ोल के पांडुआ इलाके से यहाँ लाया गया था।

वैध दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले के रानीतला थाना क्षेत्र से तीन संदिग्ध घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ये लोग भारत में रहने की अनुमति देने वाला कोई भी वैध दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। हिरासत में लिये गये लोगों की पहचान मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबेल और शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है।

BSF को सौंपा जाएगा, फिर होंगे डिपोर्ट इंग्लिश बाजार के विधायक अमलान भादुड़ी के अनुसार, रविवार को नौ बंगलादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें इस नये केंद्र में शिफ्ट किया गया था। वहां उनके लिए भोजन और बुनियादी जरूरतों के इंतजाम भी किये गये हैं। विधायक भादुड़ी ने कहा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इन चिह्नित लोगों को निर्वासन से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जायेगा।

सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया जारी उन्होंने आगे कहा कि पूरे मालदा जिले में सत्यापन और पहचान की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आमतौर पर ऐसे घुसपैठियों को गिरफ्तारी के बाद सीधे जेल भेज दिया जाता था। ताजा दिशा-निर्देशों के बाद प्रशासन ने अपने रवैये में बदलाव किया है। हाल ही में राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को सख्त निर्देश भेजा था। इसमें हिदायत दी गयी थी कि विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज बंगलादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों को, जिनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, अब सामान्य कैदियों के साथ नियमित जेलों में न रखा जाए।