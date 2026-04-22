जूडिशरी को क्या संदेश दे रहे? बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे पूर्व CJI तो तिलमिला उठे वरिष्ठ वकील

Ex CJI BR Gavai: प्रशांत भूषण ने तंज कसते हुए लिखा कि अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा! पूर्व CJI गवई एक नफ़रत फैलाने वाले धोखेबाज़ के साथ! वह न्यायपालिका को किस तरह का संदेश दे रहे हैं! यह चौंकाने वाला है!

Ex CJI BR Gavai: देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Ex CJI) जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में सपरिवार बाबा बागेश्वर धाम जाकर वहां के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण तिलमिला उठे हैं। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। पूर्व CJI गवई के इस आचरण पर भड़कते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा है कि वह जूडिशरी को क्या संदेश दे रहे हैं।

एक्स पर प्रशांत भूषण ने तंज कसते हुए लिखा, "अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा! पूर्व CJI गवई एक नफ़रत फैलाने वाले धोखेबाज़ के साथ! वह न्यायपालिका को किस तरह का संदेश दे रहे हैं! यह चौंकाने वाला है!" बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पवित्र बागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी यानी पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं।

सोमवार को आए खास मेहमान इससे पहले बागेश्वर धाम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि सोमवार को एक खास मेहमान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा-अर्चना करने पहुँचे। अपनी पत्नी तेजस्विनी गवई और बेटे ज्योतिरादित्य गवई के साथ, परिवार ने भगवान बागेश्वर बालाजी के मंदिर में पूजा-पाठ और अनुष्ठान किए। उन्होंने देश, समाज और पूरी दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना की। बयान में कहा गया है कि पुजारियों ने परंपरा के अनुसार अनुष्ठान संपन्न कराए, और न्यायमूर्ति गवई के परिवार ने कुछ समय शांति और चिंतन में बिताया। उन्होंने इस अनुभव को 'आध्यात्मिक तृप्ति' बताया।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात दर्शन पूरे करने के बाद, जस्टिस गवई ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, जिन्हें 'बागेश्वर सरकार' के नाम से भी जाना जाता है। यह मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान, धीरेंद्र शास्त्री ने जस्टिस गवई को आशीर्वाद और सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान बालाजी का एक पवित्र चित्र भेंट किया। इस दौरान जस्टिस गवई ने धीरेंद्र शास्त्री के मार्गदर्शन में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की, और समाज सेवा के लिए प्रेरणा देने में आस्था की भूमिका को स्वीकार किया।