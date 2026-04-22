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जूडिशरी को क्या संदेश दे रहे? बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे पूर्व CJI तो तिलमिला उठे वरिष्ठ वकील

Apr 22, 2026 05:22 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Ex CJI BR Gavai: प्रशांत भूषण ने तंज कसते हुए लिखा कि अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा! पूर्व CJI गवई एक नफ़रत फैलाने वाले धोखेबाज़ के साथ! वह न्यायपालिका को किस तरह का संदेश दे रहे हैं! यह चौंकाने वाला है!

जूडिशरी को क्या संदेश दे रहे? बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे पूर्व CJI तो तिलमिला उठे वरिष्ठ वकील

Ex CJI BR Gavai: देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Ex CJI) जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में सपरिवार बाबा बागेश्वर धाम जाकर वहां के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण तिलमिला उठे हैं। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। पूर्व CJI गवई के इस आचरण पर भड़कते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा है कि वह जूडिशरी को क्या संदेश दे रहे हैं।

एक्स पर प्रशांत भूषण ने तंज कसते हुए लिखा, "अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा! पूर्व CJI गवई एक नफ़रत फैलाने वाले धोखेबाज़ के साथ! वह न्यायपालिका को किस तरह का संदेश दे रहे हैं! यह चौंकाने वाला है!" बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पवित्र बागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी यानी पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं।

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सोमवार को आए खास मेहमान

इससे पहले बागेश्वर धाम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि सोमवार को एक खास मेहमान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा-अर्चना करने पहुँचे। अपनी पत्नी तेजस्विनी गवई और बेटे ज्योतिरादित्य गवई के साथ, परिवार ने भगवान बागेश्वर बालाजी के मंदिर में पूजा-पाठ और अनुष्ठान किए। उन्होंने देश, समाज और पूरी दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना की। बयान में कहा गया है कि पुजारियों ने परंपरा के अनुसार अनुष्ठान संपन्न कराए, और न्यायमूर्ति गवई के परिवार ने कुछ समय शांति और चिंतन में बिताया। उन्होंने इस अनुभव को 'आध्यात्मिक तृप्ति' बताया।

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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात

दर्शन पूरे करने के बाद, जस्टिस गवई ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, जिन्हें 'बागेश्वर सरकार' के नाम से भी जाना जाता है। यह मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान, धीरेंद्र शास्त्री ने जस्टिस गवई को आशीर्वाद और सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान बालाजी का एक पवित्र चित्र भेंट किया। इस दौरान जस्टिस गवई ने धीरेंद्र शास्त्री के मार्गदर्शन में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की, और समाज सेवा के लिए प्रेरणा देने में आस्था की भूमिका को स्वीकार किया।

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अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट 'X' (ट्विटर) पर मंगलवार को एक पोस्ट किया गया। इसमें बताया गया कि जस्टिस गवई और उनकी पत्नी को पूजनीय भगवान बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जब न्याय, कर्तव्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं, तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। साथ ही, यह आशा व्यक्त की गई कि भगवान बालाजी का आशीर्वाद समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। दूसरी तरफ, कई लोग जस्टिस गवई के इस आचरण की आलोचना कर रहे हैं। विवाद की मुख्य वजह धीरेंद्र शास्त्री का अतीत और उनके बयान हैं। धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने चमत्कारों के दावों, महिलाओं पर की गई टिप्पणियों और 'हिंदू राष्ट्र' जैसे बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। ऐसे में एक पूर्व CJI का उनसे यहां जाना और उनसे मिलना लोगों को चुभ रहा है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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